Egy éves csúszással, de szombaton újranyit a MÁV egyik legfontosabb vonala

Szombattól ismét teljes hosszában járnak a vonatok a  20-as számú nemzetközi fővonalon. 

A Veszprém-Ajka pályaszakaszon csaknem másfél év kényszerszünet után indul újra a közlekedés. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a héten arról írt közösségi oldalán, hogy a felújított szakaszon a mérővonat már tesztelte a pályát.

„A mérővonat közlekedése a forgalom újraindítása előtti egyik fontos műszaki ellenőrzés, amely igazolja, hogy a felújított pálya készen áll a forgalom visszatérésére”, fogalmazott, hozzátéve, hogy május 30-tól járhatnak a vonatok a két város között.

Ezen a vonalon a pályaműködtető már a GYSEV, de a személyszállító vonatokat a MÁV közlekedteti, tette hozzá.

Sokat kellett böjtölni, de végre ismét zötyöghetünk Városlődnél
Fotó: Facebook/Hegyi Zsolt

A pályasebesség emelése fokozatosan történik, a nyári főszezonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. Kisebb utómunkálatok még a következő időszakban is zajlanak majd, ezek azonban a közlekedést már nem akadályozzák, írta Hegyi Zsolt.

Az Ajka-Veszprém szakaszon 2024 decemberében állította le a forgalmat a MÁV biztonsági okokra, egy mintegy 150 méteres, Városlőd határában húzódó szakasz nagyon rossz állapotára hivatkozva. A szakaszon azóta vonatpótló autóbuszok járnak.

Hegyi Zsolt egy 2024. decemberi  Facebook-posztjában még ezt írta: “Jövő év elején nekiállunk, a nyárra pedig megcsináljuk.” Ez azonban nem valósult meg. Az eredeti ígérethez képest tehát mintegy egy évvel csúszott a szakasz helyreállítása.

A csúszást az Orbán-kormány a közbeszerzési eljáráson induló cégek közötti jogi csatározással indokolta, amelyen végül a közbeszerzési döntőbíróság hirdetett nyertest: a Swietelsky Vasúttechnika Kft.-vel csak idén február elején kötötték meg a kivitelezői szerződést, és csak idén márciusban kezdődött meg a szakasz helyreállítása.

