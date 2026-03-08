2p

Egy évet késett a MÁV: csak most bontják a töltést az Ajka-Veszprém vasútvonalon

mfor.hu

A nemzetközi fővonal helyreállítását eredetileg tavaly nyárra ígérte a MÁV-vezér.

Megkezdődött a töltés bontása az Ajka-Veszprém vasútvonal több mint egy éve lezárt szakaszán Városlődnél.

Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató Facebook posztja szerint a 20-as számú vasútvonal említett részén több „emelet” mélységben kell újjáépíteni mindent, hogy a pálya végül új vágányt kaphasson. A leginkább érintett, 150 méter hosszú szakaszon közel kilenc méter mélységig lenyúló műtárgy megépítésével lehet csak helyreállítani a töltést.

Hozzátette: a vasúti pálya bal oldalán február végén befejeződött a vasúti kábelkiváltás. A munkák során mintegy 230 méter hosszban GSM-R optikai kábeleket, valamint 380 méter hosszban egyéb vasútüzemi kábeleket érintett a kiváltás, illetve új nyomvonalra helyezés. A kivitelező ezt követően megkezdte a vasúti töltés bontását.

A problémás városlődi szakasz, amelyet nem sikerült 2024 decembere óta rendbe tenni
A problémás városlődi szakasz, amelyet nem sikerült 2024 decembere óta rendbe tenni
Fotó: Facebook/Hegyi Zsolt

A bontási munkák során mintegy 13 ezer köbméter földet emeltek ki, amelyet ideiglenes depóban helyeztek el. A munkálatok a jövő hét második felétől a víztelenítő rendszer építésével folytatódnak, írja Hegyi Zsolt.

Az Ajka-Veszprém szakaszon 2024 decemberében állította le a forgalmat a MÁV biztonsági okokra, az említett mintegy 150 méteres, Városlőd határában húzódó szakasz nagyon rossz állapotára hivatkozva.

Ajka és Veszprém között azóta vonatpótló autóbuszok járnak.

Hegyi Zsolt Facebook-posztjában 2024 decemberében még ezt írta: “Jövő év elején nekiállunk, a nyárra pedig megcsináljuk.” Ez azonban nem valósult meg. Az Építési és Közlekedési Minisztérium idén február elején azt ígérte, hogy idén május végén járhatnak ismét a vonatok a két város között. Az eredeti ígérethez képest tehát mintegy egy évvel csúszik a szakasz átadása.

A csúszást a minisztérium a közbeszerzési eljáráson induló cégek közötti jogi csatározással indokolta, amelyen végül a közbeszerzési döntőbíróság hirdetett nyertest: a Swietelsky Vasúttechnika Kft.-vel február elején kötötték meg a kivitelezői szerződést.

