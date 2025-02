Egy extra fizetett hónap szabadságot ad dolgozóinak öt év után egy nagy hazai cég

A programot a Yettel Magyarország 100 százalékos tulajdonosa, az e& PPF Telecom Csoport indította valamennyi vállalatánál, így például Szerbiában és Bulgáriában is. Magyarországon a Yettel, valamint az infrastruktúra szolgáltató CETIN Hungary dolgozói számára érhető el.

Magyarországon a Yettel 2025-től olyan munkavállalói juttatást vezet be, amelynek értelmében az éves szabadságon felül egy extra fizetett hónap szabadságot biztosít munkatársainak feltöltődésre minden aktívan ledolgozott ötödik év után – közölte a Yettel Magyarország.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!