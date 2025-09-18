Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Vállalatok Akkumulátorgyár Környezetvédelem

Egy koreai cég miatt újra áll a bál Maglódon

mfor.hu

A Pest megyei városban évi 12 ezer tonna akkugyári műanyaghulladékot akarnak feldolgozni.

Nincs szükség környezeti hatásvizsgálatra ahhoz, hogy a koreai tulajdonú ESDWORK Hungary Kft. évente 12,1 ezer tonna, akkugyártásból származó műanyag-hulladékot dolgozzon fel Maglódon – állapította meg egy tavalyi hatósági határozat, amelyről az Átlátszó számolt be. 

Ahogy arra a cikk emlékeztet, aggodalmat keltett tavaly Maglódon, hogy egy dél-koreai cég akkumulátorgyárakból származó műanyag-hulladékot kíván feldolgozni a település déli ipari övezetében lévő HelloParks Maglód egyik csarnokában.

Magáról az engedélyezni kívánt tevékenységről szinte sem tett közzé Maglód önkormányzata korábban: tavaly júliusi közleményük csupán arról adott hírt, hogy a „Maglód Hello park 4280/14 hrsz. ügyében” környezetvédelmi eljárás indult. Hogy a csarnokban egy koreai tulajdonú cég, az ESDWORK Hungary Kft. akkumulátorgyártásból származó hulladék-feldolgozást kíván végezni, csak azok számára derülhetett ki, akik elmélyedtek a csatolt engedélyezési dokumentációban – amely egyébként már nem elérhető sem az önkormányzat, sem a hatóság oldalán.

Az ESDWORK 2024 decemberében új telepengedélyezési kérelmet nyújtott be az önkormányzatnak. Ebben már nem gyártáshoz, hanem műanyag-hulladék feldolgozásához kértek engedélyt, s hivatkoztak a kormányhivatal néhány hónappal korábbi határozatára, amely szerint ennek a tevékenységnek nem lesz jelentős környezeti hatása.

A cég ugyan még nem rendelkezik hulladékgazdálkodási engedéllyel, és telephelyengedélyt is csak a napokban kapott, pénzügyi beszámolói szerint mégis évek óta műanyaggyártást végez. Viszont a kft. azt állítja, hogy a maglódi HelloParks egyik csarnokában lévő telephelyén egyelőre csak prototípus-gyártás és terméktesztelés céljából folyik „nem üzemszerű” tevékenység.

Az Átlátszó megkeresésésre a cég azt közölte: „Jelenleg csakis kizárólag logisztikai tevékenység történik nálunk. Minden szükséges engedélykérelmünk be van nyújtva az önkormányzathoz, a jövőben szeretnénk nem veszélyes hulladék gazdálkodási tevékenységet folytatni, ami szintén be van már nyújtva az eljárásban kompetens környezetvédelmi hatóság felé, de továbbra is hangsúlyoznánk, hogy kizárólag nem veszélyes hulladékot szeretnénk kezelni.” 

Mindehhez hozzátették: „Semmilyen akkumulátor-gyártási hulladék vagy termék nem érkezik sem a Samsung SDI-tól, sem az SK ON-tól, sem bármilyen cégtől.”

 

Változás az eMAG felsővezetésében

Októbertől Polgári Balázst nevezték ki az eMAG Magyarország országigazgatójának. Elődje, Daradics Kinga új szakmai kihívásokat vállal az eMAG-on kívül.

17 milliárd – alaposan bevásárolnak Jellinek Dánielék Spanyolországban

17 milliárd – alaposan bevásárolnak Jellinek Dánielék Spanyolországban

524 ingatlan.

Eldugult vécék miatt került gondba az SK komáromi akkugyára

Eldugult vécék miatt került gondba az SK komáromi akkugyára

Szeptember 12-én pénteken nem vették fel a munkát a takarítók az SK komáromi akkugyárában, és a következő napokon sem jelentek meg, a gyárat, és annak vécéit így több napon keresztül senki nem takarította – tudta meg a Telex a cég dolgozóitól.

Magyarkút-Verőce vasúti megállóhely

Büntetőeljárásban keresik a felelőst a Magyarkútnál kisiklott vonat ügyében

Húsz ember utazott péntek reggel azon a Vácról Balassagyarmatra tartó S750-es vonaton, amelynek több kocsija is kisiklott a Verőce melletti megállónál.

Közel 500 millió forintot költött az állam rezsivédelemre fél év alatt

Az év első felében 484 milliárd forintjába került az államnak, hogy a magyar lakossági átlagfogyasztók támogatott és nem piaci áron jutnak hozzá a háztartási energiához.

Megvan az évtizedek után távozó magyar topmenedzser utódja

A Shell Hungary bejelentése szerint 2025. október 1-jétől Marik Gyula tölti be a vállalat igazgatósági elnöki tisztségét, már meglévő régiós beszerzési vezetői pozíciója mellett. Marik Gyula Istenesné Solti Andreát váltja, aki több mint 32 év után távozik az energiavállalattól.

Újít a One: az AI hamarabb tudja, hogy baj lesz a hálózattal, mint a felhasználó

Újít a One: az AI hamarabb tudja, hogy baj lesz a hálózattal, mint a felhasználó

A 4iG Csoport kiterjesztette stratégiai együttműködését az Elisa Polystarral, amelynek keretében új, mesterséges intelligencia használatának lehetőségét megteremtő, hálózati szolgáltatásfelügyeleti rendszert vezetnek be a One Magyarországnál.

A Roszatom szűkszavúan reagált az Európai Bíróság döntésére

A Roszatom szűkszavúan reagált az Európai Bíróság döntésére

A paksi atomerőmű bővítési projektjének orosz fővállalkozója is megszólalt a már folyó munkálatokkal kapcsolatban.

A diákok képességeit fejlezsthetik a 4iG Alapítvány által biztosított eszközökkel

220 ingyen laptopra pályázhatnak az iskolák

A közoktatásban résztvevő gyerekek és pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztését célozza a 4iG Alapítvány Digitális Esély Programja, amelyre 2025. szeptember 30-ig várják a pályázatokat.

Szijjártó Péter üzent Paks II.-ről: ne bontsanak pezsgőt az ellendrukkerek!

Szijjártó Péter üzent Paks II.-ről: ne bontsanak pezsgőt az ellendrukkerek!

A külügyminiszter reagált az Európai Bíróság ítéletére.

