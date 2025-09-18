Egy koreai cég miatt újra áll a bál Maglódon

Nincs szükség környezeti hatásvizsgálatra ahhoz, hogy a koreai tulajdonú ESDWORK Hungary Kft. évente 12,1 ezer tonna, akkugyártásból származó műanyag-hulladékot dolgozzon fel Maglódon – állapította meg egy tavalyi hatósági határozat, amelyről az Átlátszó számolt be.

Ahogy arra a cikk emlékeztet, aggodalmat keltett tavaly Maglódon, hogy egy dél-koreai cég akkumulátorgyárakból származó műanyag-hulladékot kíván feldolgozni a település déli ipari övezetében lévő HelloParks Maglód egyik csarnokában.

Magáról az engedélyezni kívánt tevékenységről szinte sem tett közzé Maglód önkormányzata korábban: tavaly júliusi közleményük csupán arról adott hírt, hogy a „Maglód Hello park 4280/14 hrsz. ügyében” környezetvédelmi eljárás indult. Hogy a csarnokban egy koreai tulajdonú cég, az ESDWORK Hungary Kft. akkumulátorgyártásból származó hulladék-feldolgozást kíván végezni, csak azok számára derülhetett ki, akik elmélyedtek a csatolt engedélyezési dokumentációban – amely egyébként már nem elérhető sem az önkormányzat, sem a hatóság oldalán.

Az ESDWORK 2024 decemberében új telepengedélyezési kérelmet nyújtott be az önkormányzatnak. Ebben már nem gyártáshoz, hanem műanyag-hulladék feldolgozásához kértek engedélyt, s hivatkoztak a kormányhivatal néhány hónappal korábbi határozatára, amely szerint ennek a tevékenységnek nem lesz jelentős környezeti hatása.

A cég ugyan még nem rendelkezik hulladékgazdálkodási engedéllyel, és telephelyengedélyt is csak a napokban kapott, pénzügyi beszámolói szerint mégis évek óta műanyaggyártást végez. Viszont a kft. azt állítja, hogy a maglódi HelloParks egyik csarnokában lévő telephelyén egyelőre csak prototípus-gyártás és terméktesztelés céljából folyik „nem üzemszerű” tevékenység.

Az Átlátszó megkeresésésre a cég azt közölte: „Jelenleg csakis kizárólag logisztikai tevékenység történik nálunk. Minden szükséges engedélykérelmünk be van nyújtva az önkormányzathoz, a jövőben szeretnénk nem veszélyes hulladék gazdálkodási tevékenységet folytatni, ami szintén be van már nyújtva az eljárásban kompetens környezetvédelmi hatóság felé, de továbbra is hangsúlyoznánk, hogy kizárólag nem veszélyes hulladékot szeretnénk kezelni.”

Mindehhez hozzátették: „Semmilyen akkumulátor-gyártási hulladék vagy termék nem érkezik sem a Samsung SDI-tól, sem az SK ON-tól, sem bármilyen cégtől.”