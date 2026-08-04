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Vállalatok Kiskereskedelem Tesco

Egy lépéssel közelebb kerülhetett a Tesco a magyarországi kivonuláshoz

mfor.hu

Egy cseh lap szerint két nagy nevű befektetési bankot is megbíztak a tranzakció előkészítésével.

A Citigroupot és a Goldman Sachst is megbízhatták azzal, hogy készítsék elő a Tesco közép-európai érdekeltségeinek eladását – vette észre a cseh e15 értesülését a Portfolio.

A cseh lap szerint a magyarországi üzletágat a cseh és a szlovák hálózattól elkülönítve kínálhatják fel a vevőknek. Az e15 forrása szerint a tanácsadók már egy részletes dokumentumot is eljuttattak potenciális érdeklődőkhöz és más tranzakciós tanácsadókhoz. Ez állítólag nem csupán egy rövid, figyelemfelkeltő bemutatkozó anyag, hanem a vállalatok pénzügyi mutatóit, kilátásait és az értékesítés tervezett szerkezetét is tartalmazó dokumentáció.

A cseh-szlovák csomagot a Lidlt és a Kauflandot tulajdonló Schwarz-csoport, vagy a lengyel Biedronka veheti meg, a magyar hálózatra azonban az e15 nem nevezett meg konkrét vevőt.

Sem a Tesco, sem a két bank nem kommentálta az értesülést. A Tesco egyelőre azt sem erősítette meg, hogy a régiós operáció értékesítését tervezné.

A magyar Tesco-hálózat 200 üzletből áll, ahol több mint nyolcezer embert foglalkoztatnak. A vállalat 1995-ben lépett be Magyarországra.

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