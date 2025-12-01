Egy nap alatt két cégben is többségi tulajdonrészt szerzett a 4iG

Lezárult a Netfone-ügylet hétfőn: a mobilszolgáltató hivatalosan is a 4iG tulajdonába került – írja közleményében a vállalat.

A 4iG Távközlési Holding Zrt. 2025 nyarán írt alá adásvételi szerződést az országos virtuális mobilszolgáltató, a Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. 99 százalékának megvásárlásáról. A Gazdasági Versenyhivatal 2025 októberében hagyta jóvá a tranzakciót.

Az akvizícióval a 4iG Csoport tovább erősíti pozícióját a hazai távközlési piacon. A magyar tulajdonban lévő Netfone Telecom Kft. 106 ezer ügyféllel, országosan 400 üzletkötő partnerrel, illetve több mint 200 viszonteladó üzlettel rendelkezik. A tulajdonosváltás a Netfone Telecom Kft. ügyfeleit nem érinti, a távközlési vállalat szolgáltatásait a továbbiakban is változatlan formában és változatlan név alatt vehetik igénybe.

A Netfone Telecom Kft. az elmúlt években a hazai MVNO-piac meghatározó szereplőjévé vált. Sajátmárkás SIM-kártyáival, versenyképes tarifáival és digitálisan optimalizált ügyfélkiszolgálásával, elsősorban a magánszemélyeket és kisvállalkozásokat célozza meg.

Az akvizíciót követően a Netfone Telecom Kft. önálló vállalatként működik tovább, miközben a 4iG Csoport a One Magyarország nagykereskedelmi szolgáltatásán keresztül biztosítja a működéshez szükséges hálózati infrastruktúrát, technológiai támogatást és pénzügyi stabilitást.

A Netfone-nak 106 ezer ügyfele van

Fotó: DepositPhotos.com

A csongrádi fegyvergyártó is a 4iG-é lett

Lezárul a 4iG másik tranzakciója is hétfőn: a Gestamen 90 százaléka a vállalatcsoport űr- és védelmi ipari szegmenséhez került.

A 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. a Gestamen Kutatás Fejlesztés Zrt.-ben szerzett 90 százalékos tulajdonrészt. Ezzel a gyártói tevékenység mellett belépett a kézifegyver-fejlesztési piacra és tovább bővítette fegyver és lőszer üzletágát. A vállalat Gestamen Arms márkanév alatt 2017 óta fejleszti saját tervezésű, komplett kézifegyver-családját.

A csongrádi központú Gestamen termékpalettája hét, teljes egészében magyar fejlesztésű, NATO felhasználási igényeket is támogató fegyverkategóriát ölel fel. A fejlesztéseket a Magyar Honvédség több alakulatánál, valós katonai környezetben tesztelik, és a vállalat a világ meghatározó fegyverzeti kiállításain bemutatott termékei iránt jelentős a nemzetközi érdeklődés.

„A Gestamen többségi tulajdonának megszerzésével egy nemzetközi összevetésben is kivételes magyar fejlesztői és gyártói kompetenciát vonunk a 4iG Csoport ernyője alá. A Gestamen szakmai képességei és portfóliója a későbbiek során akár az Arzenál Fegyvergyárral vagy más hazai és nemzetközi partnerrel együttműködésben is olyan technológiai és gyártási lehetőségeket nyithatnak meg, amelyek tovább erősítik a hazai védelmi ipar önállóságát” – mondta Sárhegyi István, a 4iG SDT Zrt. vezérigazgatója.