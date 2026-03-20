Egy nap alatt két milliárdos amerikai beruházást jelentett be Szijjártó Péter

Az amerikai BorgWarner 24 milliárd forint értékű beruházást hajtott végre Oroszlányban, ami tovább erősíti Magyarország szerepét az új globális autóipari korszakban, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a helyszínen a Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint.

A tárcavezető a BorgWarner friss beruházásának átadásán kifejtette:

az amerikai autóipari beszállító fejlesztéséhez az állam 4,8 milliárd forint támogatást nyújtott, így hozzájárulva a munkavállalói létszám ezer körülire emeléséhez.

Az amerikai BorgWarner új gyártócsarnoka Oroszlányban az átadója napján, 2026. március 20-án

Szijjártó Péter szerint a beruházás tovább erősíti Magyarország szerepét az új globális autóipari korszakban. Mint jelezte, a világ legkeresettebb prémium márkái számára fognak innentől kezdve a turbófeltöltők mellett az utaskabin fűtéséhez szükséges alkatrészeket gyártani Oroszlányban.

Beszélt arról is, hogy „soha annyi amerikai beruházás egy év alatt még nem érkezett Magyarországra, mint tavaly, szám szerint 16, összesen 200 milliárd forint értékben, ahogyan soha nem volt még tízmilliárd dollárnyi a kereskedelmi forgalom sem a két ország között, most ezt is elértük”.

Szerinte hazánk az európai autóipar fontos zászlóshajója, egyike a világ azon három országának, ahol mind a három nagy német prémium autómárka gyártóbázissal van jelen, de ezenfelül három másik autógyár is működik itt.

Szijjártó Péter pénteken közölte azt is:

a Viatris Komárom-Mylan Hungary Kft. amerikai tulajdonú gyógyszeripari vállalat 6,4 milliárd forintnyi értékű beruházást hajt végre Komáromban, bővítve csomagolási és minőségellenőrzési kapacitásait, ezáltal „betonbiztossá téve” nyolcszáz munkahelyet. Ehhez a kormány 1,3 milliárd forint támogatást nyújt.

Hozzátette: a város már ma is a Viatris európai működési hálózatának egyik meghatározó központja. Szerinte ez az Európai Unió legnagyobb gyógyszervizsgálati laboratóriuma.

A miniszter azt is mondta, hogy a magas hozzáadott értéket képviselő beruházásért a komáromi gyár amerikai és ázsiai telephelyekkel is versenyzett, de „Magyarország győzni tudott”, méghozzá az itt dolgozók szakértelme és tudása miatt.