Egy továbbra is hibás fővonalról hallgat a MÁV új menetrendről szóló közleménye

Arra ugyanakkor nem térnek ki, hogy a nemzetközi fővonalon fekvő Veszprém-Ajka szakaszon továbbra sincs vonatközlekedés egy, Városlődnél fekvő szakasz javítása miatt. Ehelyett továbbra is pótlóbuszok közlekednek a két város között.

A nemzet közlekedési társasága megerősítette járműparkját is. Többek között 100 darab, korábban alkatrészhiány miatt tárolóvágányon veszteglő vasúti kocsit újítottak fel, így az idei főszezonban 50-nel több IC-kocsi teljesíthet majd szolgálatot, mint tavaly ilyenkor, áll a közleményben.

a tavalyi évhez képest megtízszerezték, azaz 200-nál is többre növelték azoknak az erősítő MÁV-buszoknak a számát, amelyek az ország 53 bevetési pontján, egész nyáron indulásra készen várnak majd arra, hogy minél gyorsabban tudjanak a műszaki vagy más jellegű haváriahelyzetek miatt késést szenvedő utasok segítségére sietni.

A MÁV-csoport megerősítette készenléti tartalékát is:

Soha annyi klimatizált férőhely nem állt rendelkezésre a Budapestről a Balatonra utazók számára, mint amennyi az idei főszezonban – írták. A klímagaranciával ugyanakkor az összes többi magyarországi településre is el lehet majd jutni klimatizált járművel naponta legalább egyszer – ahova vonattal nem, oda korszerű, kényelmes, légkondicionált autóbusz fedélzetén.

A közlemény szerint érdemben bővül az eljutási kínálat Budapest és a Balaton között, és a tó térségébe idén nyáron könnyebb lesz eljutni a Dunántúlról is, amiképpen a Dél-Alföld és a főváros között is új, a korábbiaknál magasabb komfortú eljutási lehetőségeket biztosítanak.

Hegyi Zsolt vezérigazgató a Facebook-oldalán közzétett videóban kifejtette, hogy a nyári menetrendben sokkal több vonatot közlekedtetnek a Balatonra és országszerte sokkal több klimatizált szolgáltatást fognak nyújtani. Az új menetrend már az applikációikban és az interneten is elérhető – tette hozzá.

