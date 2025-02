Egy új, fontos támogató logója került fel a veszprémi kézilabdacsapat mezére

A megállapodás nemcsak a klub fejlődését segíti, hanem szélesebb társadalmi hatást is kíván gyakorolni a felelős pénzügyi szemlélet és az élsport összekapcsolásával. Ennek keretében a Hungarikum Alkusz a Veszprém Handball mérkőzésein és rendezvényein, valamint marketing- és kommunikációs felületein is megjelenik – hangzott el az együttműködést bemutató sajtótájékoztatón kedden.

Keszthelyi Erik, a Hungarikum Alkusz elnök-vezérigazgatója azt emelte ki: a klub nemcsak a pályán, hanem azon kívül is példaképként szolgál a magyar társadalom szélesebb rétegeiben. Következes és kemény munkájuk révén a huszonnyolcszoros magyar bajnoki cím mellett a nemzetközi porondon is bizonyítottak már, a Bajnokok Ligájában több alkalommal is a döntőig jutottak.

„Büszkeséggel tölt el, hogy együttműködésünk révén emberileg és szakmailag is hozzájárulhatunk a csapat további sikereihez és biztonságos működéséhez”

- mondta el Keszthelyi Erik.

Dr. Bartha Csaba, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója és Keszthelyi Erik, a Hungarikum Alkusz elnök-vezérigazgatója az együttműködést bejelentő sajtótájékoztatón 2025. február 11-én. A Hungarikum Alkusz logója már felkerült a Veszprém mezére.

Fotó: Klasszis Média

Dr. Bartha Csaba, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója pedig azt emelte ki: ez az együttműködés egy olyan stratégiai partnerség, amely hosszú távon biztos alapokat teremt a sport és a biztonság összefonódására.