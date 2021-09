Egyenesbe jött Dzsudzsák Balázs cége - 50 milliót toltak bele

Megújul a Toyota Camry

Modellfrissítéssel jelentkezik a világ kedvenc felső-középkategóriás szedánja, az idehaza is rendkívül népszerű Toyota Camry: a 218 lóerős, öntöltő hibrid elektromos hajtásláncú limuzin még határozottabb, dinamikusabb megjelenéssel és a korábbinál látványosabb kiállással érkezik, az új könnyűfém keréktárcsák, egy új karosszériaszín és a felfrissített utastér tovább fokozza az eleganciát. Megújult a középkonzol is, 9 colosra nőtt az érintőképernyő, és az Apple CarPlay és Android Auto is az alapfelszereltség részét képezi. Az új Camryban ezen felül az aktív biztonsági rendszerek és vezetéstámogató technológiák széles tárházát kínáló Toyota Safety Sense legújabb változata kapott helyet, még pontosabb gyalogos- és kerékpáros-felismeréssel, és olyan új funkciókkal, mint a Kereszteződés-asszisztens.