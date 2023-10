Egymilliós tartozás miatt bukhatja cégét Matolcsy Ádám barátja

Lassan már egy éve lesz annak, hogy egy egyébként nem túlzottan nagy összegű tártozást görget maga előtt Pintér Máté Tibor egyik gazdasági érdekeltsége, akit a jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám baráti köréhez sorolnak. Pintér egyébként az elmúlt években részben annak eredményeként került a hazai sajtóba, hogy övé lett a Várkert Bazárnál lévő luxusétterem, a Felix Kitchen & Bar, valamint az ugyanitt található luxusbisztró, a Bárkert bistro.

Pintér többedmagával öt éve, 2018 októberében hozta létre a Kacsa Gastro Kft.-t, mely főtevékenységként italszolgáltatással foglalkozik, és a számokat elnézve nem feltétlenül erre a cégről mondható el, hogy Pintér legjobban prosperáló vállalkozása lenne. De erről kicsit később.

A társaság cégkivonatában vettük észre, hogy két, folyamatban lévő bejegyzett végrehajtás zajlik a cég ellen. Mivel mindkettőt egy - mellesleg ugyanaz a - közjegyző rendelte el, így biztosan nem adóhatósággal szembeni tartozásról van szó. Az egyiket idén március 31-én indították el, a másikat néhány héttel később, április 26-án. És a jelek szerint a mai napig nem sikerült ezt rendeznie a társaságnak. A cégbírósági dokumentumok között ugyanis a cikkünk írásakor nem találtunk az eljárások megszüntetéséről szóló dokumentumokat.

Pedig nem tartoznak Pintér Mátéék őrült összegekkel. Forrás: Pixabay

Ezek között azonban fellelni a végrehajtás elrendelésével kapcsolatosakat, melyekből kiderült: nem óriási összegekről és tartozásokról van szó, viszont nagyon régóta tologatja maga előtt a cég ezeket.

A március végén elindított végrehajtást a budapesti székhelyű ECE Projektmanagement Kft. kérte, mivel az eredeti 5,13 milliós követelés utolsó, 10. részletét nem teljesítette már a Kacsa Gastro Kft. Ennek határideje egyébként 2022. november 15. lett volna a végrehajtási záradék szerint.

Hasonló a sztori a majd' egy hónappal később elindított végrehajtásnál is, az eljárást kérő azonban más, az EKZ Örs vezér tere Bevásárlóközpont Tulajdonosközösség. Itt eredetileg egy 16 200 eurós (jelenlegi árfolyamon bő 6,2 millió forintos) követelésről van szó, melynek szintén az utolsó, 10. részletének a kiegyenlítése nem történt meg; a legutolsó határidő ezúttal is 2022. november 15. volt.

Mindezek alapján feltételezhetően 1,1 millió forintos tartozás plusz ennek kamatai miatt került a cég ilyen kellemetlen helyzetbe, ami, a cég beszámolóját elnézve, nem tekinthető kigazdálkodhatatlan tételnek.

Igaz, a 2022-es évük gyengébbre sikeredett a 2021-esnél, amely egyébként a cég ötéves történetének legjobb éve volt a pénzügyek terén.

Az akkori 106 millió forintos árbevétel után tavaly majdnem 54 millió folyt be a kasszába, amit azonban szépen elvittek a kiadások. Már üzemi szinten is minimális veszteséget kellett elkönyvelni, amin a pénzügyi műveletek sem tudtak javítani. Így végeredményben 1,4 milliós veszteséggel zárta az évet a társaság. Ennek ellenére volt likviditása a kft.-nek, hiszen csak pénzeszközként 16,4 milliót tartanak nyilván a mérleg szerint, de a korábbi évek gazdálkodásának eredményeit tartalmazó eredménytartalékban is pihen 2,7 millió forint. Vagyis a cég anyagi helyzetéből nem következik egyenesen az, hogy forráshiány vezetett volna a végrehajtás elrendeléséhez.

(Székely Sarolta szerzői oldala itt érhető el.)