Egyre inkább lecsapnak a magyar cégek a megnyitott pénzcsapra

Az Európai Unió által biztosított források egyre könnyebben elérhetők a hazai vállalkozások számára, az egyszerűsített igénylési feltételek révén pedig folyamatosan nő az érdeklődők és a szerződött partnerek száma. A hiteligénylési feltételek februári egyszerűsítése a Demján Sándor Program keretében meghirdetett, az uniós források zászlóshajójának számító GINOP Plusz források, a KKV Technológia Plusz Hitelprogram és annak budapesti vállalatoknak kínált kiegészítő terméke esetében hozott jelentős előrelépést.

A Magyar Fejlesztés Bank tájékoztatása szerint, márciusban közel 1,5 milliárd forint értékű (a köznyelvben nullás hitelként ismert) GINOP Plusz hitelszerződés jött létre a hazai mikro-, kisés középvállalkozásokkal a programot kezelő MFB Pontokon keresztül. Április elejére a leszerződött kölcsönösszeg megközelítette a 10,9 milliárd forintot. A február 5-én bejelentett könnyítések nyomán az MFB a hitelállomány 30 százalékát, azaz több mint 3,1 milliárd forintot meghaladó összegű szerződést kötött mindössze két hónap alatt.

Szivárognak az uniós hitelek

Az érdeklődés ütemes növekedését jól mutatja, hogy februárban több mint 450 hitelkérelem érkezett, április elejére pedig már 568 vállalkozás regisztrált igénylőként. Eddig az igénylők 43 százalékával sikerült szerződést is kötni.

Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozásokért és technológiáért felelős államtitkára hangsúlyozta, vállalkozásfejlesztésre most is van és a jövőben is lesz uniós forrás. A KKV Technológiai Plusz Hitelprogram keretében 228 milliárd forint áll a hazai vállalkozások rendelkezésére, az igénylés pedig most minden korábbinál egyszerűbbé vált.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a februári könnyítések során számos adminisztrációs akadályt sikerült megszüntetni, melyek a termék korábbi népszerűtlenségét okozták, így a GINOP Plusz termék ma már a kisebb és nagyobb vállalkozások számára egyaránt vonzó lehetőséget jelent.

Az intézkedések során többek közt: