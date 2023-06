Egyre jobban megy Kásás Tamás olasz étterme

Legendás vízilabdázónk mindig is sok szállal kötődött Nápolyhoz, hiszen többek között hat éven keresztül játszott a Posilipo csapatában, komoly eredményeket is elérve – mindennek fényében tehát nem meglepő, hogy a sportoló étterme is a Tommy di Napoli nevet viseli. Bár az olimpiai, világ- és Európa-bajnok sportoló már 2019 júliusa óta nem lát el operatív feladatot a cégben, ugyanezen év ősze óta pedig csak kisebbségi tulajdonos, a Császár-Komjádi uszoda oldalában működő vendéglátóegység „Tommy”-ja mindig is ő marad.

Így várta a vendégeket a Tommy di Napoli. Fotó: Facebook/Tommy di Napoli

Magára talált a cég a járvány után

Ahogy arról tavalyi cikkünkben is írtunk, a világjárvány nagyon megviselte az éttermet üzemeltető Tommy di Napoli Kft.-t – ez egyébként egy vendéglátóipari vállalkozás esetében nem egyedi – és a 2020-as évet 28,3 millió forintos veszteséggel zárta. Mostanra azonban egyértelmű, hogy a megtorpanás csak átmeneti volt.

Kapcsolódó cikk Nehéz év után állt talpra Kásás Tamás olasz étterme A sportolóhoz köthető Tommy di Napoli étterem a járvány évét nagyon megszenvedte, 2021-ben viszont magára talált.

A 2022-es évben a cég értékesítésből származó nettó árbevétele szépen megugrott a 2021-es forgalomhoz képest, 130,61 millió forintra, a korábbi 81,28 millió forintról. Ez a növekedés pedig az eredményen is meglátszott, hiszen a tulajdonosok az adók befizetése után 27,39 millió forintos profitot könyvelhettek el. A cég 2022-ben nem fizetett osztalékot, így a saját tőke közel 50 millió forintra emelkedett.

Így gazdálkodtak

A cégnek a 2022-es évben nem voltak hosszú lejáratú kötelezettségei, például öt évnél hosszabb futamidejű adósságokkal nem rendelkezett, a rövid lejáratú kötelezettségek sorában feltüntetett 8,1 millió forint feltehetőleg beszállítókkal szemben állt fenn - ezek kiegyenlítése egy éven belül esedékes.A Tommy di Napoli Kft. saját tőkéje a tárgyévben 49,49 millió forint volt, ez többszörösen is elég a fennálló adósságok fedezésére.

A vállalkozás követelései nem számottevőek, 5,55 millió forintra rúgtak a tárgyévben. Érdemibb növekedés a pénzeszközök sorában történt, ahol egy év alatt 8,61 millióról, 44,3 millió forintra emelkedett a tétel, azaz feltehetőleg a 2022-es év zárásakor lényegesen több pénzt tarthatott bankszámláján a cég.

Fontos eseménnyel indult a 2023-as év

Az, hogy az anyagjellegű ráfordítások sorában is jelentős növekedés történt, és egy év alatt 50,29 millió forintról 75,97 millió forintra emelkedett a tétel, akár azzal is magyarázható, hogy a cég életében lezajlott egy komoly fejlesztés: a Facebookon leírtak szerint több hónapos előkészítés után idén márciusban megnyílt a Tommy di Napoli by Gennaro pizzázó a Teréz körúton, amely elvitelre és házhozszállításra készít „tökéletes nápolyi pizzákat” saját bevallása szerint.