Egyre több az 1 milliárd forint éves árbevétel feletti cég Magyarországon

Jelenleg már több mint 10 ezer olyan cég van bejegyezve Magyarországon, amelynek az éves nettó árbevétele meghaladja az 1 milliárd forintot. Évek óta dinamikusan növekszik a „milliárdos” cégek száma, 2011-ben még csak 6500 ilyen cég volt az országban, de néhány év alatt több mint 50 százalékkal növekedett ez a cégbázis - derült ki az Opten adataiból.



(Fotó: depositphotos.com) (Fotó: depositphotos.com)

A dinamikus növekedést nagyon nagy részben a tisztán hazai érdekeltségű milliárdos cégek megjelenése eredményezte. Míg a külföldi érdekeltségű nagyvállalatok száma évről évre stagnál, vagy alig emelkedik, addig a hazai érdekeltségű cégek száma egyre gyorsuló sebességgel növekszik. A 2017-es beszámolókhoz képest például a 2018-as adatokban több mint ezer új, milliárd feletti, tisztán hazai érdekeltségű cég található. Jelenleg mintegy 7 ezer hazai érdekeltségű olyan vállalkozás található Magyarországon, amelynek minden tulajdonosa és minden végső tulajdonosa magyarországi című magánszemélyekhez és intézményekhez köthető.

A tendencia eredményeképpen a külföldi érdekeltségű nagyvállalatok aránya fokozatosan csökken az országban. Míg 2011-ben 41 százalék felett volt a külföldi érdekeltségű milliárdos cégek aránya, ez az érték mára 31 százalékra csökkent. Hasonló tendencia figyelhető meg a 100 millió forint éves árbevételt meghaladó cégek körében, itt az arány 18 százalékról 12 százalékra csökkent.

Komoly átrendeződés történik

A külföldi érdekeltségű cégek tulajdonosi körét vizsgálva is jelentős átrendeződés látszik. Magyarország két tradicionális kereskedő partneréhez, Németországhoz és Ausztriához köthető cégek száma nem csak arányaiban, de abszolút értékben is fokozatosan csökken. Az érdekeltségi toplistát ugyan még Németország vezeti, de a 2011-es adatokhoz képest 27,8 százalékkal csökkent a számuk. Az érdekeltségi lista 3. helyén szereplő Ausztria pedig 18 százalékos hazai cégszám csökkenést szenvedett el az évek alatt. Szintén érdekesség, hogy az Egyesült Államokhoz köthető cégek száma is meredeken csökken napjainkban is. A nyugat-európai tulajdonosok azonban nem minden esetben vannak lemorzsolódóban, Olaszországhoz és Nagy-Britanniához köthető cégek száma például emelkedik.

Bajos ukrán cégek

A toplistán még megtalálhatók olyan országok, ahol vélhetően nem a valódi gazdasági érdek emelte be az országot a kiemelt szereplők közé. Az Ukrajnához köthető cégek száma például fokozatosan növekszik, de az adatok azt mutatják, hogy az országhoz köthető cégek jelentős része problémás, így részben szürkegazdasági okai lehetnek a kötődésnek. A listán szereplő regisztráltan offshore kötődésű cégek száma továbbra is jelentős, de az ide köthető cégek száma már csökkenőben van.

A 2020-as koronavírus járvány gazdasági hatásai vélhetően megtörik majd a nagyvállalatok számának növekedését. Várhatóan a cégek jelentős részének árbevétele visszaesik, legalábbis nem növekszik tovább olyan dinamikusan a milliárdos cégek száma, mint előző években. A gazdasági visszaesés fontos mérőpróbája lesz mind a hazai, mind a nemzetközi érdekeltségű cégek tőkeerősségének, stressztűrésének.