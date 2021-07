Egyszerűbb lett az élelmiszer-vállalkozások indítása

Az állati eredetű élelmiszerek kiemelt figyelmet igényelnek az élelmiszerláncban; előállításuk, forgalmazásuk, érintkezésük más termékekkel, feldolgozásuk készételekké higiéniai, élelmiszerbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségű, ezért indokolt a fokozott hatósági jelenlét ezen a területen - írták.

Korábban a vendéglátóipari termékek kereskedelmi forgalomba hozatalához a jegyzői nyilvántartásba vétel mellett egy külön engedély, az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság hozzájárulása is kellett a friss hús, friss halászati termék, nyers tej, hűtést igénylő tej és tejtermék, hűtést igénylő cukrászati készítmény - ital kivételével - emlékeztet a hivatal.

Egyszerűsüdik a vállalkozók dolga Egyszerűsüdik a vállalkozók dolga

Az élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozást a hatóság az Élelmiszerlánc-felügyeleti Információs Rendszerben (FELIR) is rögzítette, így biztosítva a vállalkozások számára a FELIR azonosítót, amelynek megléte szintén feltétele a jogszerű működésnek. A jogalkotó a különengedély-kötelezettséget 2021. július 1-től megszüntette, de a fogyasztók továbbra is számíthatnak az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság támogató felügyeletére, és a FELIR azonosító kötelezettség továbbra is megmaradt. Szintén nem változik a jegyzői (mint kereskedelmi hatósági) bejelentkezés kötelezettsége.

A Nébih elektronikus ügyintézési felületét használva nincs más tennivaló: 2021. július 1-től a FELIR azonosítóval és az adott tevékenységre vonatkozó tevékenység azonosítóval rendelkező élelmiszer-vállalkozó a jegyzőnél tett bejelentést követően jogszerűen forgalmazhat élelmiszert és végezhet vendéglátó tevékenységet.