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Ekkor indul újra a köztévé adása

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Az MTVA közleményben jelentette be, hogy már ma este újraindul a Magyar Televízió hírcsatornájának műsora, miután kedd délután lekapcsolták, és bocsánatkérő üzenetet sugároztak a korábbi évek hazugságai miatt. Átmenetileg új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indul újra a csatorna.

Az MTVA új ideiglenes vezérigazgatója Horváth András, és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat „azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén” – közölte az MTVA az MTI-vel.

Ennek keretében elsötétült az M1 csatorna képernyője, a Kossuth Rádió frekvenciáján pedig Bartók Rádió műsora hallgatható – írják közleményükben, melyet így folytatnak:

A Magyar Televízió közel 70 éves történelme során csak technikai gondok alkalmával sugárzott sötét képernyőt, ritkábban pedig halálesetkor: például akkor, amikor 1993. december 12-én elhunyt Antall József, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke.

„A fekete képernyő ezúttal is egy korszak lezárását szimbolizálja. Az elmúlt években a közmédia a politikai hatalom befolyása alá került, és elvesztette legfőbb funkcióját: a nyilvánosság hiteles és objektív tájékoztatását. Ehelyett a gyűlöletkeltés és a hazugság fóruma lett. Ez mostantól megváltozik” – írják.

A közlemény szerint az M1 műsor 19:56-kor, átmenetileg új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indul újra.

A Kossuth Rádió frekvenciáján átmenetileg a Bartók Rádió műsora hallgatható, egyelőre hírszolgáltatás nélkül. Az új hírigazgatóság felállásával párhuzamosan a hírműsorok fokozatosan, ütemezetten indulnak újra. Közlésük szerint az átállás a hírszolgáltatáson kívüli műsorkínálatot más platformokon nem érinti érdemben, így az M4 Sport vb-közvetítése is zavartalanul folytatódik.

(MTI)

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