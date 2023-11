Eladja a kormány az MFB-székházat, de nem kap szabad kezet az új tulaj

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő hétfőn bocsátja árverésre a Parlament közelében található épületnek azt a részét, amelyet a pénzintézet használ. A 9 ezer négyzetméteres tömbnek 75 százaléka van állami tulajdonban, ezt 7,5 milliárd forintos kikiáltási áron kínálják. A hivatalos minisztériumi indoklás szerint azért, hogy a bank olcsóbb fenntartású székhelyre költözhessen, írja a 24.hu.

A Kossuth térhez közeli banképületet a kormány határozata alapján 2016-ban felvették a Steindl Imre-programba. A kormány a tetőszerkezet és a kupola visszaépítését kiemelten közérdekűvé nyilvánította, a lebonyolításra pedig a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt.-t (SÍP) jelölte ki.

Wachsler Tamás, a SIP vezérigazgatója most azt közölte a lappal, hogy az új tulajdonos sem kap majd „szabad kezet”, bár arról még nincs információjuk, hogy változik-e az épülettel kapcsolatos kormányzati szándék, illetve hogyan változik az épület tulajdonosi struktúrája.

A banképület értékes helyen, a Kossuth tér közelében van. Fotó: Wikipédia

Wachsler Tamás szerint a Kossuth tér szűkebb környezetében, a kiemelt nemzeti emlékhely településkép-védelmi környezetében a szokásosnál is szigorúbbak az építési folyamat kereteit meghatározó jogszabályok. Bármilyen, az épület külső megjelenését érintő beavatkozás esetén ki kell kérni a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság véleményét is, ami ebben az esetben nyilvánvalóan az épület eredeti megjelenése helyreállításának lehetőségét is vizsgálni fogja – írta a cégvezető.

