Eladja leánycégét a Graphisoft Park

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A társaság a korábban becsült 7 millió euró pro forma eredmény helyett mintegy 18 millió euró pro forma eredményt vár 2025-re. A leányvállalat értékesítéséből származó egyszeri rendkívüli eredmény felhasználására a társaság igazgatótanácsa a későbbiekben tesz javaslatot, figyelembe véve a cégcsoport lejáró hitelállományát és a jelenlegi magas kamatszinten elérhető refinanszírozási lehetőségeket is – jelezték.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!