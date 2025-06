Eladó a Dunaferr kohója

Másodszorra is nyilvános részvételi felhívással fordult a befektetők felé a Duna Furnace Kft. felszámolója – derül ki a HVG cikkéből. A cég az egykori Dunaferr kohójának eszközeiből jött létre, és most ismételten vevőt keresnek rá, miután az áprilisi első meghirdetésre nem érkezett érvényes ajánlat. Testvérvállalatára, a hengerművet birtokló Dunarolling Kft.-re ugyanakkor két befektető is jelentkezett: a kínai állami Hangzhou CIEC Group és a cseh Dunaferr Steel Rolling a.s., amely egy hadiipari céghez köthető.

Bár szakértők szerint a kohó újraindítása aligha lenne gazdaságos, az alacsony ár esetleg vonzóvá teheti a Duna Furnace-t azoknak a szereplőknek, akik a teljes Dunaferr-örökség megszerzésében érdekeltek. A felszámolási folyamatot most is az állam által kijelölt felszámolók vezetik, akik a kormányzati vészhelyzeti rendelet alapján járnak el.

A legnagyobb hitelező maga az állam, több százmilliárd forintos követeléssel.

A pályázóknak 24,6 milliárd forintos környezeti kár elhárítását kell vállalniuk, és kötelezettséget kell vállalniuk arra is, hogy 2027-ig zöld átállást hajtanak végre elektromos ívkemencével. A felszámoló szerint ehhez 800 munkavállalóra lehet szükség. A biztosíték összege 470 ezer euró, a jelentkezési határidő július 2.

A Dunarolling pályázata – amelynél a kiválasztás még nem zárult le – másfél milliárd forintnyi kármentesítést, 1,2 millió eurós biztosítékot és mintegy ezer fős létszámot irányoz elő. Mindkét esetben a gyártáshoz szükséges eszközök egy része csak építményi jog formájában kerül az új tulajdonoshoz, például a vasúti infrastruktúra nem lesz része az ügyletnek. A maradék vagyon sorsa nyitott kérdés, de az állam kezébe kerülhet. A HVG szerint a kormány számára politikailag is jól jöhet, ha legalább részben sikerül újraindítani az acélgyártást. A végső döntésre legkorábban a nyár végén kerülhet sor.