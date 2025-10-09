Eladó a Guardian orosházi síküveggyára

Végleg eldőlt a sorsa az egykor patinás orosházi síküveggyárnak és már az ingatlanhirdetés is megjelent – írja a helyi Beol.

A Guardian már több mint 30 éve gyárt síküveget Békés megyében. 1991. február 3-án történelmi pillanatnak lehettek tanúi az akkori munkavállalók, hiszen legördült az első síküvegtábla a gyártósoron. Ezzel kezdetét vette, Kelet-Európában elsőként, ráadásul Magyarország keleti régiójában a floatüveg-gyártás. Akkor a Guardian Orosháza kapcsán úgy fogalmaztak: a folyamatos fejlődés, termékfejlesztés eredményeképpen tevékenységével világszinten elismert építészeti látványosságokat teremt, valamint élhetőbb környezeti megoldásokat kínál az embereknek – idézi fel a Beol.

Orosháza főterén is aggódhatnak

Fotó: Wikipédia/Civertan

A termelés egészen 2022-ig folyamatos volt, azonban akkor az európai energiahelyzetre hivatkozva a cég lekapcsolta a FLOAT üveg-kemencét, a lépést ideiglenesnek nevezték, az újraindítás a földgázárak csökkenéséhez kötötték. Az újraindítás azóta sem történt meg, a Világgazdaság 2024-ben arról írt, hogy az amerikaiak nem jelezték a kormánynak a problémát, és segítséget sem kértek a működésükhöz.

A napokban pedig megjelent az ingatlanhirdetés: eladó a patinás gyár. Az ára 24 millió euró, azaz 9,57 milliárd forint. Ahogy a hirdetésben olvasható, az épületek koruknak és használatuknak megfelelően jó állapotban vannak.