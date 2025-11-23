4p

Eladósodott cégek, 150 milliós veszteség – megint érdekességeket árverez a NAV

Kollár Dóra
Megnéztük a NAV céges árveréseit. 

Mint azt már korábbi cikkeinkben megszokhatták olvasóink, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) rendszeresen próbál értékesíteni olyan cégeket, amelyek valamilyen okból felszámolás alá kerültek, legyen szó akár adótartozásról, tulajdonosi vitáról vagy hosszabb ideje húzódó jogi eljárásról – hiszen egyáltalán nincsen minden vállalkozás sikerre ítélve. Ezúttal is a NAV honlapján meghirdetett árverések között kutakodtunk, ahol összesen 12 teljes vagy részleges tulajdonrész keresi új gazdáját. Bemutatjuk a legérdekesebbeket.

Horváth és Fia Szigetelő Kft. – becsérték: 50 millió forint

Ígéretesen indult a 2023 augusztusában alapított budapesti családi cég, amelynek főtevékenysége az Opten céginformációs adatbázisa szerint „lakó- és nem lakóépület építése”, tulajdonosi és ügyvezetői tevékenységét pedig egy magánszemély testvérpár látja el.

A vállalkozás alapítási évében 13,2 millió forintos árbevétel mellett szerény, 1,29 millió forintos adózás utáni eredményt ért el, 2024-ben azonban igazán beindult a szekér, hiszen az üzlet már 66,9 millió forintos árbevétel mellett arányosítva kifejezetten jónak számító, 45,83 millió forintos profitot hozott a konyhára. A saját tőke 50,16 millió forint volt, kiugró kötelezettségek nem álltak fent.

A cégnél többször is kopogtatott a NAV, ám a korábbi ügyeket a céginformációs adatbázis tanúsága szerint sikerült rendezni, a 2025 júniusában történt lefoglalás után azonban az adóhivatal tényleg árverésre viszi a vállalkozást, az érdeklődők január 16-tól csaphatnak le rá, a nyitólicit pedig a megszokott módon a becsérték fele, azaz 25 millió forint lesz.

Ezúttal is akadtak bajba jutott cégek
Fotó: DepositPhotos.com

Lemon Szenzortechnika Kft. – becsérték: 16,5 millió forint

2011 végén jegyezték be ezt a székesfehérvári vállalkozást, amely főtevékenysége alapján természettudományi, műszaki kutatással és kísérleti fejlesztéssel foglalkozik, és évek óta inaktívnak tűnik, bevételt nem, csak veszteséget termel. Idén februárban gazdát cserélt, az azonos címre bejegyzett Profitexpert Számítástechnikai Kft. lett a tulajdonos. Az Opten adatai szerint a vállalkozás ellen jelenleg két végrehajtási eljárás folyik 2023, illetve 2024 óta, ez azonban az eredményén nem látszott meg, mindkét évben 200 millió forint körüli árbevétel mellett több tízmilliós profitot hozott.

A Lemon Szenzortechnika esetében említésre méltó, hogy a cégnek közel 30 millió forintos rövid lejáratú kötelezettsége van, viszont a saját tőkéje 9,6 millió forint, így a tulajdonosnak várhatóan be kell majd avatkoznia az adósság kiegyenlítésére.

A NAV árverése január 5-én indul, az érdeklődők ezen dátumtól kezdhetik meg a licitálást, a legalacsonyabb ajánlható tétel 8,25 millió forint lesz.

CNC Machine Kft. (Drei – Wé Fémforgácsoló, Személyszállító és Szolgáltató Kft.) – becsérték: 6 millió forint

Tovább folytatódik a NAV árverési menüjében rendre feltűnő, egyre alacsonyabb becsértékkel feltűnő vállalkozás vesszőfutása, mivel a 2000-es alapítású, korábban Drei – Wé néven futó CNC Machine Kft. nem elhanyagolható forgalmat bonyolított úgy is, hogy 2022 augusztusában a NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága Követeléskezelési Főosztályának, Követeléskezelési Osztálya lefoglalta a Risk Capital Kft. birtokában lévő többségi tulajdont, míg idén szeptemberben a kisebbségi tulajdont is lefoglalták.

A cég ellen jelenleg három aktív végrehajtási eljárás van folyamatban. A 2024-es üzleti évben ugyan több mint 314 millió forintos árbevételt ért el, ám az eredménye 150 milliós mínuszt mutatott.

Az adóhivatal már többször próbálta eladni a szebb napokat megélt céget, a becsült értéke az eljárások folyamán folyamatosan csökkent, a legelső, 130,28 millió forintos szinthez képest mostanra mindössze 6 millió forintra csökkent a vélt érték. Ezúttal az árverés november 24-én indul, a nyitólicit 3 millió forint lesz az 51 százalékos részesedésért.

