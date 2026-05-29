Elárulta a 4iG, hogy milyen viszonyra számít a Tisza-kormánnyal

Elérte a kritikus üzemméretet a 4iG, amely az idei első negyedévben rekordnak számító, 202 milliárd forintot meghaladó árbevételt könyvelt el. A cégcsoport nemzetközi kötvénykibocsátásra készül, amivel nagyjából 800 millió és 1 milliárd euró közötti összeget vonna be a meglévő és lejáró hitelek kiváltása, illetve refinanszírozására, valamint a további növekedés és külföldi terjeszkedés céljából.

A háttérbeszélgetést Fekete Péter, a 4iG igazgatóságának tagja és nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnöke tartotta

„2026 őszére juthatunk el oda, hogy megjelenjünk a nemzetközi kötvénypiacokon, amiről a befektetési bankok már több éve győzködnek minket. Mindig az első a legnehezebb, így erre a kibocsátásra már jó ideje készülünk” – mondta el Fekete Péter, a 4iG igazgatóságának tagja és nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnöke a cég legfrissebb eredményeit bemutató sajtótájékoztatón.

Fekete Péter szerint a „kritikus üzemméret” inkább egy szubjektív kategória, amit azonban számokkal is alá lehet támasztani: a 4iG mára 11 ezer munkavállalóval, 4 üzletággal, éves szinten 800 milliárd forintnyi árbevétellel és 300 milliárd forintnyi EBITDA-val (kamatok, adózás, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény) rendelkezik. Ezzel Magyarország 20 legnagyobb vállalata között jegyzik.

Jelentős átrendeződés a bevételekben

Az idei első negyedéves növekedést a már meglévő, konszolidált vállalatok teljesítménye hajtotta, nem pedig az újonnan megszerzett cégeké. Januártól márciusig több akvizíciót is lezárt a társaság, amelyek közül Fekete Péter az informatikai területen a FaceKom Kft. és Mobil Adat Kft. felvásárlását, az űr- és védelmi iparban pedig az N7 Defence Holding Zrt.-ben, valamint a Rába Nyrt.-ben szerzett többségi tulajdont emelte ki.

Ezeknek a vállalatoknak a teljesítménye azonban teljes egészében csak az áprilistól júniusig tartó második negyedévben támogatta a 4iG számait, ami miatt Fekete Péter még erősebb teljesítményre számít, mint amit az elsőben produkáltak.

A 4iG a 3 meghatározó szegmense mellett (informatika, telekommunikáció, űr- és védelmi ipar) jelenleg építi ki a negyedik, nemzetközi digitális infrastruktúra üzletágát.

Egy évvel ezelőtt, 2025 első negyedévében a telekommunikációs portfólió teljesítménye a 4iG teljes árbevételének 87 százalékát adta, miközben az informatika 12, az űr- és védelmi ipar pedig mindössze 1 százalékért felelt.

2026 első negyedévére viszont jelentősen átrajzolódott a kép: a telekommunikációs üzletág hozzájárulása 75 százalékra szorult vissza, az IT 14 százalékra nőtt, az űr- és védelmi ipari ágazat pedig valósággal kilőtt: már a teljes árbevétel 11 százalékát adja.

„A következő 3-5 évben a telekommunikációs üzletág hozzájárulása 50 százalék körül alakulhat, míg az űr- és védelmi iparé 40 százalékra emelkedhet” – tette hozzá Fekete Péter. A cég teljes árbevétele ugyanebben az időszakban elérheti az évi 1000 milliárd forintot, majd a menedzsment célja, hogy közelítsen az 1500 milliárd forint felé.

„Nem a kereket szeretnénk feltalálni”

„Európának és így Magyarországnak is jelentős összegeket kell fordítania a háborúk, geopolitikai konfliktusok árnyékában a saját védelmi képességeinek fejlesztésére. Minden országnak az a célja, hogy legyen egy saját, szuverén védelmi ipari beszállítói rétege. Azt gondolom, hogy jelenleg erre idehaza csak a 4iG képes” – fogalmazott Fekete Péter.

Hozzátette: nem a kereket akarják feltalálni, hanem olyan partnerségeket alakítanak ki nagy nemzetközi hadiipari cégekkel, amelyek a gyártás mellett a technológiai tudást is Magyarországra hozzák.

A német Rheinmetall a 4iG egyik legfontosabb védelmi ipari partnere

„Két legnagyobb európai partnerünk a cseh CSG (Czechoslovak Group) illetve a német Rheinmetall. Mindkettővel vannak meglévő és jövőbeli közös vállalati elképzeléseink.”

A 4iG az első negyedévben egy nagyobb akvizíciós hullám végére ért, az űr- és védelmi iparban a Rába és az N7 felvásárlásával összeállt az a portfólió, amit szerettek volna kialakítani. Ebbe a körbe tartozik az idén az AXIOM Space magánűripari cégben szerzett 5 százalékos tulajdonrész is. Mivel a vállalat idén a várakozások szerint az amerikai tőzsde legnagyobb nyilvános részvénykibocsátását hajthatja végre, a 4iG 5 százalékos tulajdoni aránya némiképp hígulhat.

A 4iG emellett a szintén amerikai Northrop Grumman és a Lockheed Martin ipari űr- és védelmi ipari cégekkel is további együttműködéseket tervez. Fekete Péter kiemelte, hogy az elmúlt időszakban sokat tettek az amerikai-magyar gazdasági és üzleti kapcsolatok fejlesztéséért, ami szerinte a következő időszakban is tovább fog fejlődni.

A telekommunikációs üzletágban a 4iG újabb külföldi piacokon jelenne meg Albánia, Montenegró és Észak-Macedónia után. „Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában is érdeklődünk kisebb-nagyobb akvizíciós célpontok iránt. Miként Közép-Ázsiában is, ahol Üzbegisztánban folytatjuk a legelőrehaladottabb tárgyalásokat”

– árulta el Fekete Péter.

Hozzátette, hogy a 4iG már regionális szereplőnek számít, bár az árbevételének 80 százaléka még Magyarországról származik.

4iG és a kormányváltás

„A 4iG egy teljes mértékben piaci alapon működő, tőzsdei vállalat. Korai még arról beszélni, hogy mit hozhat a kormányváltás. Mi partnerségre, pozitív munkakapcsolatra törekszünk az új politikai vezetéssel” – kezdte a 4iG jövőjét firtató kérdésekre adott választ Fekete Péter.

A cég szerint felesleges még spekulálni, hogy mi lesz például a választások előtt a Honvédelmi Minisztériummal kötött 1300 milliárd forintos hitelszerződés sorsa (amiről Magyar Péter kijelentette, hogy a 4iG vegye semmisnek ezt a szerződést).

„Türelmesen kivárjuk, hogy az új kormányzat tájékozódjon a szerződésekről. Elég kreatívak vagyunk, így a jövőben is meg fogjuk találni a növekedési lehetőségeket”

– tette hozzá Fekete Péter.

Az állami szerződések aránya egyértelműen az űr- és védelmi iparágban a legmagasabb (60 százalék körüli). „Ez azonban az iparág sajátossága. Nemcsak a magyar, hanem más kormányokkal is vannak szerződéseink és minden NATO tagországgal köthetünk ilyen megállapodásokat.”

Az informatikai szegmensben a második legnagyobb az állami kitettség, de ott a bevételek jelentős része már a piaci megrendelésekből származik. A telekommunikáció területén pedig 90 százalék feletti a piaci részarány.

Fekete Péter arról is beszélt, hogy támogatják a Tisza-kormány euróbevezetéssel kapcsolatos terveit. A 4iG a nemzetközi piacokon ugyanis euróban jut finanszírozáshoz, „így az euró bevezetése egy pozitív fejlemény lenne, stabil, kiszámítható környezetet biztosítana a számunkra” – zárta gondolatait Fekete Péter.