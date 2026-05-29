6p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Vállalatok 4iG Hadügy, védelem, honvédelem IT-piac Távközlés, telekommunikáció Űrtevékenység

Elárulta a 4iG, hogy milyen viszonyra számít a Tisza-kormánnyal

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

A kormányváltástól függetlenül új növekedési fázisba lépne a 4iG. A társaság az idei első negyedévben rekord árbevételt produkált és gőzerővel készül arra, hogy ősszel egy sikeres nemzetközi kötvénykibocsátást hajtson végre. A vállalatcsoport legfrissebb eredményeit bemutató háttérbeszélgetésen megtudtuk, hogy milyen tervei vannak a 4iG-nek az űr- és védelmi ipar területén, mekkora az állami kitettségük és mit gondolnak az euró bevezetésének tervéről.

Elérte a kritikus üzemméretet a 4iG, amely az idei első negyedévben rekordnak számító, 202 milliárd forintot meghaladó árbevételt könyvelt el. A cégcsoport nemzetközi kötvénykibocsátásra készül, amivel nagyjából 800 millió és 1 milliárd euró közötti összeget vonna be a meglévő és lejáró hitelek kiváltása, illetve refinanszírozására, valamint a további növekedés és külföldi terjeszkedés céljából.

A háttérbeszélgetést Fekete Péter, a 4iG igazgatóságának tagja és nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnöke tartotta
A háttérbeszélgetést Fekete Péter, a 4iG igazgatóságának tagja és nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnöke tartotta
Fotó: LinkedIn / Fekete Péter

„2026 őszére juthatunk el oda, hogy megjelenjünk a nemzetközi kötvénypiacokon, amiről a befektetési bankok már több éve győzködnek minket. Mindig az első a legnehezebb, így erre a kibocsátásra már jó ideje készülünk” – mondta el Fekete Péter, a 4iG igazgatóságának tagja és nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnöke a cég legfrissebb eredményeit bemutató sajtótájékoztatón.

Fekete Péter szerint a „kritikus üzemméret” inkább egy szubjektív kategória, amit azonban számokkal is alá lehet támasztani: a 4iG mára 11 ezer munkavállalóval, 4 üzletággal, éves szinten 800 milliárd forintnyi árbevétellel és 300 milliárd forintnyi EBITDA-val (kamatok, adózás, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény) rendelkezik. Ezzel Magyarország 20 legnagyobb vállalata között jegyzik.

Jelentős átrendeződés a bevételekben

Az idei első negyedéves növekedést a már meglévő, konszolidált vállalatok teljesítménye hajtotta, nem pedig az újonnan megszerzett cégeké. Januártól márciusig több akvizíciót is lezárt a társaság, amelyek közül Fekete Péter az informatikai területen a FaceKom Kft. és Mobil Adat Kft. felvásárlását, az űr- és védelmi iparban pedig az N7 Defence Holding Zrt.-ben, valamint a Rába Nyrt.-ben szerzett többségi tulajdont emelte ki.

Ezeknek a vállalatoknak a teljesítménye azonban teljes egészében csak az áprilistól júniusig tartó második negyedévben támogatta a 4iG számait, ami miatt Fekete Péter még erősebb teljesítményre számít, mint amit az elsőben produkáltak.

A 4iG a 3 meghatározó szegmense mellett (informatika, telekommunikáció, űr- és védelmi ipar) jelenleg építi ki a negyedik, nemzetközi digitális infrastruktúra üzletágát.

Egy évvel ezelőtt, 2025 első negyedévében a telekommunikációs portfólió teljesítménye a 4iG teljes árbevételének 87 százalékát adta, miközben az informatika 12, az űr- és védelmi ipar pedig mindössze 1 százalékért felelt.

2026 első negyedévére viszont jelentősen átrajzolódott a kép: a telekommunikációs üzletág hozzájárulása 75 százalékra szorult vissza, az IT 14 százalékra nőtt, az űr- és védelmi ipari ágazat pedig valósággal kilőtt: már a teljes árbevétel 11 százalékát adja.

„A következő 3-5 évben a telekommunikációs üzletág hozzájárulása 50 százalék körül alakulhat, míg az űr- és védelmi iparé 40 százalékra emelkedhet” – tette hozzá Fekete Péter. A cég teljes árbevétele ugyanebben az időszakban elérheti az évi 1000 milliárd forintot, majd a menedzsment célja, hogy közelítsen az 1500 milliárd forint felé.

„Nem a kereket szeretnénk feltalálni”

„Európának és így Magyarországnak is jelentős összegeket kell fordítania a háborúk, geopolitikai konfliktusok árnyékában a saját védelmi képességeinek fejlesztésére. Minden országnak az a célja, hogy legyen egy saját, szuverén védelmi ipari beszállítói rétege. Azt gondolom, hogy jelenleg erre idehaza csak a 4iG képes” – fogalmazott Fekete Péter.

Hozzátette: nem a kereket akarják feltalálni, hanem olyan partnerségeket alakítanak ki nagy nemzetközi hadiipari cégekkel, amelyek a gyártás mellett a technológiai tudást is Magyarországra hozzák.

A német Rheinmetall a 4iG egyik legfontosabb védelmi ipari partnere
A német Rheinmetall a 4iG egyik legfontosabb védelmi ipari partnere
Fotó: Depositphotos.com

„Két legnagyobb európai partnerünk a cseh CSG (Czechoslovak Group) illetve a német Rheinmetall. Mindkettővel vannak meglévő és jövőbeli közös vállalati elképzeléseink.”

A 4iG az első negyedévben egy nagyobb akvizíciós hullám végére ért, az űr- és védelmi iparban a Rába és az N7 felvásárlásával összeállt az a portfólió, amit szerettek volna kialakítani. Ebbe a körbe tartozik az idén az AXIOM Space magánűripari cégben szerzett 5 százalékos tulajdonrész is. Mivel a vállalat idén a várakozások szerint az amerikai tőzsde legnagyobb nyilvános részvénykibocsátását hajthatja végre, a 4iG 5 százalékos tulajdoni aránya némiképp hígulhat.

A 4iG emellett a szintén amerikai Northrop Grumman és a Lockheed Martin ipari űr- és védelmi ipari cégekkel is további együttműködéseket tervez. Fekete Péter kiemelte, hogy az elmúlt időszakban sokat tettek az amerikai-magyar gazdasági és üzleti kapcsolatok fejlesztéséért, ami szerinte a következő időszakban is tovább fog fejlődni.

A telekommunikációs üzletágban a 4iG újabb külföldi piacokon jelenne meg Albánia, Montenegró és Észak-Macedónia után. „Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában is érdeklődünk kisebb-nagyobb akvizíciós célpontok iránt. Miként Közép-Ázsiában is, ahol Üzbegisztánban folytatjuk a legelőrehaladottabb tárgyalásokat”

– árulta el Fekete Péter.

Hozzátette, hogy a 4iG már regionális szereplőnek számít, bár az árbevételének 80 százaléka még Magyarországról származik.

4iG és a kormányváltás

„A 4iG egy teljes mértékben piaci alapon működő, tőzsdei vállalat. Korai még arról beszélni, hogy mit hozhat a kormányváltás. Mi partnerségre, pozitív munkakapcsolatra törekszünk az új politikai vezetéssel” – kezdte a 4iG jövőjét firtató kérdésekre adott választ Fekete Péter.

A cég szerint felesleges még spekulálni, hogy mi lesz például a választások előtt a Honvédelmi Minisztériummal kötött 1300 milliárd forintos hitelszerződés sorsa (amiről Magyar Péter kijelentette, hogy a 4iG vegye semmisnek ezt a szerződést).

„Türelmesen kivárjuk, hogy az új kormányzat tájékozódjon a szerződésekről.  Elég kreatívak vagyunk, így a jövőben is meg fogjuk találni a növekedési lehetőségeket”

– tette hozzá Fekete Péter.

Az állami szerződések aránya egyértelműen az űr- és védelmi iparágban a legmagasabb (60 százalék körüli). „Ez azonban az iparág sajátossága. Nemcsak a magyar, hanem más kormányokkal is vannak szerződéseink és minden NATO tagországgal köthetünk ilyen megállapodásokat.”

Az informatikai szegmensben a második legnagyobb az állami kitettség, de ott a bevételek jelentős része már a piaci megrendelésekből származik. A telekommunikáció területén pedig 90 százalék feletti a piaci részarány.

Fekete Péter arról is beszélt, hogy támogatják a Tisza-kormány euróbevezetéssel kapcsolatos terveit. A 4iG a nemzetközi piacokon ugyanis euróban jut finanszírozáshoz, „így az euró bevezetése egy pozitív fejlemény lenne, stabil, kiszámítható környezetet biztosítana a számunkra” – zárta gondolatait Fekete Péter.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MÁV

Egy éves csúszással, de szombaton újranyit a MÁV egyik legfontosabb vonala

Szombattól ismét teljes hosszában járnak a vonatok a  20-as számú nemzetközi fővonalon. 

Átnevezték az Oltóanyaggyár Zrt.-t és sok dolgozó távozott

Aki a régi nevén keresné az Oltóanyaggyár Zrt.-t a cégek között, a hűlt helyét találja. Pedig nem szűnt meg a kudarcra ítélt Nemzeti Oltóanyaggyár, csupán új nevet kapott, miközben még a nyeresége is csökkent.

70,8 milliárd forintra büntette az Európai Bizottság a Temut

70,8 milliárd forintra büntette az Európai Bizottság a Temut

Megelégelte az Európai Bizottság, hogy veszélyes töltőket, babajátékokat és más illegális termékeket adtak el az európai fogyasztóknak.

Gazsi Attila lett a VOSZ új elnöke

Gazsi Attila lett a VOSZ új elnöke

Eppel Jánost váltja a poszton, beszélt a terveiről is.

Rekord a Gránit Banktól – a kanyarban sincs a piac

Rekord a Gránit Banktól – a kanyarban sincs a piac

Átlagon felüli teljesítményről és újabb rekordról jelentett a hitelintézet.

Jogos a taps: rangos díjjal ismerték el az egyik hazai bank vezetőjét

Díjjal is elismerték a leginspirálóbbnak választott banki vezérigazgatót.

A Budapest Airport növelte árbevételét és adózott eredményét 2025-ben

A Budapest Airport Zrt. 2025-ös értékesítés nettó árbevétele 475,531 millió euró volt, az előző évi 412,584 millió euróval szemben, az adózott eredménye 184,302 millió eurót tett ki a bázisidőszak 100,114 millió eurójával szemben – közölte a társaság a 2025. évi nyilvánosan elérhető beszámolójában.

Mérlegképes könyvelő képzés: biztos alap egy stabil pénzügyi karrierhez

A pénzügyi és számviteli szakemberek iránti kereslet az elmúlt években sem csökkent.

Pert vesztettek, mégis nyertek Hernádi Zsolték Horvátországban?

Pert vesztettek, mégis nyertek Hernádi Zsolték Horvátországban?

Nem kap a Mol kártérítést, de így is örülhet a legújabb bírósági döntésnek a cég.

Nagyot fordított a Hungaroring a tavalyi veszteségén

A tavalyi veszteség után pozitívba fordultak a dolgok a Hungaroring Sport Zrt.-nél, ismét nyereséges lett a cég.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG