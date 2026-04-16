Elárulták a vállalkozók, mint várnak az új kormánytól

Öt negyedév után újra optimizmusban a VOSZ-index.

A VOSZ Barométer index 54 százalékra emelkedett az idei első negyedévben, így öt negyedév után ismét az optimista tartományba került; a javulást elsősorban az üzleti hangulat erősödése és a beruházási szándékok élénkülése hajtja – ismertette az Egyensúly Intézet gazdaságkutatási igazgatója a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

Kozák Ákos jelezte: a felmérés az első negyedévben készült, így elsősorban az év elején szokásos optimistább hangulatot tükrözi, nem az országgyűlési választással kapcsolatos várakozásokat. Ebből a szempontból a második negyedéves kutatás lesz különösen érdekes – tette hozzá a VOSZ társelnöke.

Beindulhat a gazdasági fordulat
Beindulhat a gazdasági fordulat
A szövetségnek az új kormány vállalkozásfejlesztési terveivel kapcsolatos várakozásairól szólva Perlusz László, a VOSZ főtitkára úgy fogalmazott: az eddig megismert tervek ambiciózusak, a szervezet felajánlotta szakmai együttműködését az új kormánynak, és azt várja, hogy még jobban vonják be az előzetes egyeztetésekbe, valamint vegyék figyelembe a vállalkozói igényeket.

A főtitkár a legfontosabbnak a párbeszédet és a kiszámíthatóságot nevezte. „Ha lesznek kellemetlen intézkedések, azok tervezhetőek legyenek”, egy vállalkozónak az a legnagyobb gond, ha nem tud tervezni – hangsúlyozta.

A VOSZ az Egyensúly Intézet szakmai közreműködésével végzett kutatása 600 kis- és középvállalkozás (kkv) megkérdezésével készült, a 400 VOSZ-tagvállalat mellett most először 200 olyan céget is bevontak a felmérésbe, amelyek nem tagjai a szervezetnek.

A kiszámíthatatlanság a legfőbb gond

A válaszadók az ország gazdasági helyzetével kapcsolatos problémák közül ismét a kiszámíthatatlanságot tették az első helyre, ahogy az előző negyedévben is, ezt követték a magas adóterhek, a gazdaságpolitika általában és a magas energiaárak. Az infláció ugyanakkor az ötödik helyre került.

A mindennapi üzletmenettel kapcsolatos problémák között a legmarkánsabb a csökkenő vásárlóerő a vállalkozások szerint. Emellett a fizetési morált, a megrendelések elmaradását, a munkaerőhiányt és a kiszámíthatatlanságot látják a legnagyobb gondnak.

Az üzleti hangulat 61 százalékos értéke 3 százalékpontos növekedést jelent az előző negyedévhez képest, és 3 év elteltével most először került újra a 60 százalékos szint fölé. A rövid távú kilátások enyhén, a hosszú távú kilátásokkal kapcsolatos várakozások pedig jelentősen javultak.

A következő negyedév gazdasági helyzetét pesszimistán érzékelők aránya jelentősen csökkent, de ezzel együtt is csaknem 50 százalék azok aránya, akik szerint nem változik a helyzet. A saját vállalkozást érintő rövid és hosszú távú cégvezetői kilátások továbbra is az optimista tartományban vannak, jelentősen csökkent a pesszimisták, és ezzel párhuzamosan jelentősen nőtt az optimisták aránya.

Új munkaerő felvételével a cégvezetők harmada számol, új beruházást 38 százalékuk tervez. A cégek 60 százaléka tudta befejezni tervezett beruházásait, jelentősen többen, mint az előző két év hasonló időszakában. Az első negyedévben 24 százalékon állt a potenciális üzleti lehetőséggel találkozó cégvezetők aránya.

A cégvezetők 7 százaléka gondolja úgy, hogy szükség lehet munkaerő elbocsátására ebben az évben. Ez arány enyhén magasabb, mint egy negyedévvel korábban, de alacsonyabb a megelőző negyedévekhez viszonyítva. A nem VOSZ tagok 5 százaléka szerint lesz szükség munkaerő elbocsátására idén.

Jelentősen, 69 százalékra csökkent a fizetésemelést nem tervező cégvezetők aránya. A válaszadók 27 százaléka legfeljebb 10 százalékos emelést tervez az alkalmazottai körében. A vállalkozások 49 százaléka egyáltalán nem tud a kötelező bérminimum-emeléseken túl további béremelést biztosítani 2026-ban, és további 25 százalék is csak korlátozott mozgástérrel rendelkezik.

A világpiaci nyomás alatt is előretör a Bosch

A 2025-ös pénzügyi évben 91 milliárd eurós árbevételt értek el, 2-5 százalékos árbevétel-növekedést várnak 2026-ra. 

Felmentették a TV2 hírigazgatóját

Felmentették a TV2 hírigazgatóját

Szalai Vivien 2016 óta töltötte be a posztot, amely most megszűnik.

Nem csődhullám, hanem csendes cégfogyás zajlik Magyarországon

Nem csődhullám, hanem csendes cégfogyás zajlik Magyarországon

Három év után először mérséklődött a cégállomány csökkenése az első negyedévben, de a háttérben nem élénkülés, hanem szerkezeti átrendeződés zajlik. Az alapítások új mélypontra estek, miközben a kényszertörlések száma megugrott, ami arra utal, hogy egyre több vállalkozás nem klasszikus eljárásban, hanem csendben kerül ki a rendszerből.

Összehívták az MCC munkatársait a parlamenti választások eredménye miatt. 

Magyar Péterék győzelme után a weboldal olvashatatlan. 

Mészáros Lőrinc cégcsoportja közölte, mi várható a választások után

A jövőben is arra törekszenek, hogy megbízható, kiszámítható stratégiai partnerként legyenek jelen a piacon.

Fontos szakmai szervezet ajánlott partnerséget Magyar Péteréknek

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) gratulált a Tisza Párt választási győzelméhez és szakmai együttműködést ajánlott.

Gratulált a Bankszövetség Magyar Péternek

A Magyar Bankszövetség is gratulált Magyar Péternek és a Tisza Pártnak a választási győzelemhez. 

Vasárnap a rendőrség országos törzset, a Készenléti Rendőrségen, a fővárosi és a vármegyei rendőr-főkapitányságokon pedig csapatszolgálati törzseket működtet, a hivatásos állomány tagjai a szavazáson csak polgári ruhában vehetnek részt, nem viselhetnek fegyvert és kényszerítő eszközt. A szavazóhelyiségben a rend fenntartása elsődlegesen a szavazatszámláló bizottság elnökének a feladata, de kérhet rendőri intézkedést.

Az üzbég kormányfő-helyettessel tárgyalt a 4iG vezetője

A telekommunikáció mellett szóba került az űripar és az Üzbegisztán–Magyarország Befektetési Alap is.

