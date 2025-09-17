Eldugult vécék miatt került gondba az SK komáromi akkugyára

A beszámolóik szerint a vécék néhány nap alatt használhatatlan állapotba kerültek, ami miatt többen be sem akartak menni dolgozni, de elmondásuk szerint a főnökeiktől nem kaptak engedélyt a távolmaradásra – írja a Telex.

Az SK komáromi gyáraiban több mint ezren dolgoznak, az üzemeket a koronavírus-járvány idején több tízmilliárd forint állami támogatással építették fel.

Arról, hogy a takarítókkal mi történt, több verziót hallott a Telex, az egyik szerint az augusztusi bérek kifizetésének elmaradása miatt szeptember közepén kollektíven megtagadták, hogy folytassák a munkát. Egy másik beszámoló szerint az érintett cég pénteken azonnali hatállyal kirúgta a korábbi dolgozóit.

Az SK gyakran szerepel a hírekben

Fotó: Facebook / SK On Hungary

A mosdókból elfogyott a WC-papír, a kéztörlő és a szappan, a kukák pedig megteltek, a hulladék azok körül kupacban állt, a dolgozók a „a kupacokat átugrálva” közelítették meg a vécéket. Ahogy az egyik gyári dolgozó fogalmazta nekünk: „az összes vécé össze van szarva”, egy másik beszámoló szerint egy eltömődött lefolyó miatt az egyik öltözőt víz árasztotta el.

Egy, a Telexhez eljutott, cégen belüli tájékoztató levél szerint az SK a takarítás megszűnése után „azonnali lépéseket tett” a helyzet megoldására és több szolgáltatóval felvette a kapcsolatot a helyzet rendezésére. Tájékoztatásuk szerint 16-án kedden megállapodtak egy új alvállalkozóval, aki elvileg 17-én elkezdi majd a takarítást.