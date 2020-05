Éledezik ferihegyi reptér, ma 12 járat indul

Új epizód az IT fejlesztések megrendelésében - itt a WE IT

Jelentős változások zajlanak az IT fejlesztések területén a nagyvilágban. A válságot követő időszakban nemzetközi szinten jellemző volt – ma is igen nagy kihívás – az ún. „body leasing” elterjedése. Az IT cégek élete egészen „egyszerűvé” vált, hiszen minél több tehetséges IT szakembert kellett magukhoz csábítani és megtartani, hogy aztán „eladhassák” őket a piacon, nyilván szép árrést produkálva cégeik számára.