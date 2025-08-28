Elégedett lehet az MBH Bank első félévi eredményeivel

A bankcsoport az idei első félévben több mint 111 milliárd forintos korrigált adózás előtti eredményt ért el, a korrigált tőkearányos megtérülési mutatója pedig 16,4 százalék. A tőkehelyzete több mint 21 százalékos tőkemegfelelési mutatóval továbbra is rendkívül stabil. A bankcsoportnál – annak stratégiai céljaival összhangban – az év első hat hónapjában is zajlott az informatikai alaprendszerek egységesítése, ami ugyan átmenetileg a működési költségek emelkedésével jár, a fejlesztések lezárultával azonban hozzásegíti az MBH Bankot piaci pozíciójának megerősítéséhez.

Aktív hitelezés a lakossági és vállalati szegmensekben

Az MBH Bank bruttó hitelállománya 6 204,8 milliárd forint, ami 7,0 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakához képest. A lakossági bruttó hitelállomány az élénk hitelezési aktivitásnak köszönhetően éves összevetésben 10 százalékkal bővült, így elérte a 2 478,9 milliárd forintot. A lakossági lakáshitelek záróállománya emellett 1 455,4 milliárd forint volt, ami az előző év azonos időszakához képest 189,2 milliárd forintos, az első negyedévhez képest pedig 35,1 milliárd forintos növekedést jelent.

Az MBH Bank a vállalati szektor első számú finanszírozási partnereként éves szinten növelni tudta a vállalati szegmens bruttó hitelállományát, amely így 5,1 százalékkal emelkedett 3 039,5 milliárd forintra . Az MBH Csoport lízingállománya 602,3 milliárd forinton zárt, amely 4,1 százalékos éves növekedést tükröz.

A hitelintézet 2025 második negyedévében az előző év azonos időszakához képest közel megduplázta portfólióját a faktoring és trade finance szegmensekben.

Nincs ok panaszra

Az MBH Bank ügyfélbetétállománya 4,1 százalékos éves növekedést követően 2025 első félévének végén 7 925,4 milliárd forint volt, amelyet elsősorban a vállalati betétállomány 5,8 százalékos éves növekedése támogatott, ami ennek eredményeképpen 4 582,2 milliárd forintra nőtt a félév végére.

Befektetés a jövőbe – informatikai fejlesztések

Az MBH Bank a magyar banki és informatikai piac legnagyobb transzformációján dolgozik, mely folyamat átmeneti hatással volt a társaság működési költségeinek emelkedésére, amely így 166,2 milliárd forintot tett ki az év első hat hónapjában. A hitelintézetnél jelenleg zajló fejlesztések egyik fő célja, hogy a három jogelőd banktól örökölt, eltérő ügyfélkezelési logikákra épülő core banki rendszereket egységesítse. Emellett az MBH Bank innovatív IT megoldások (mint a felhőalapú digitális platform) bevezetésén is dolgozik, amely alapjaiban modernizálja a bank belső IT folyamatait.

„Az ügyfélélmény új szintre emelése érdekében folyamatosan fejlesztjük rendszereinket, idén elindul új, felhőalapú banki alaprendszerünk, mely hatékonyan támogatja új termékek és szolgáltatások fejlesztését és az ügyfélkiszolgálást. 2025 a fejlesztés éve az MBH Banknál, és meggyőződésünk, hogy ez egy gyorsan és látványosan megtérülő befektetés lesz nemcsak részvényeseink, hanem ügyfeleink számára is” – mondta Dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója

A fejlesztések egy másik iránya az ügyfélélmény fokozását szolgálja. Az MBH Bank a hazai bankszektorban az elsők között vezette be a Digitális Állampolgár mobilalkalmazáson alapuló azonosítást több netbank csatornáján. Az újítás révén az ügyfelek gyorsabban, egyszerűbben és biztonságosabban léphetnek be a netbankjukba, akár jelszó megadása nélkül, mobiltelefonjukra letöltött Digitális Állampolgár mobilalkalmazás segítségével. Emellett a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az MBH Bank digitális platformja, a BUPA mára komplett vállalkozásmenedzsment-szolgáltatássá nőtte ki magát, ahol ez év májusa óta mesterséges intelligencia alapú asszisztens támogatja a vállalkozásokat a pályázatok közötti eligazodásban. Generatív AI megoldásokat több területen, például az ügyféltájékoztatásban és a hálózati kiszolgálásban is alkalmaz a hitelintézet.

Stabil pénzügyi eredmények

Az MBH Bank mérlegfőösszege 2025 első félévének végén, 6,3 százalékos éves növekedést követően 12 452 milliárd forint. Az MBH Bank saját tőkéje 1 141,3 milliárd forint, a tőkemegfelelési mutatója pedig 21,3 százalék, amely továbbra is jelentősen meghaladja a szabályozói elvárásokat.

A bankcsoport az idei első félévben több mint 111 milliárd forintos korrigált adózás előtti eredményt ért el, a korrigált tőkearányos megtérülési mutatója pedig 16,4 százalék. Emellett a társaság több mint 43,2 milliárd forint értékű bankadót és extraprofit adót fizetett be a féléves időszak alatt.

„Az első félév során, a kihívásokkal teli gazdasági környezetben is növelni tudtuk a hitelezési tevékenységünket, miközben stabil maradt jövedelmezőségünk és tovább erősítettük tőkehelyzetünket. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy az elmúlt félév eredményei megerősítették üzleti stratégiánk eredményességét.” – mondta Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.

2025-ben az MBH Bank több sikeres nemzetközi kötvénykibocsátást is végrehajtott, amikből együttesen összesen 950 millió euró össznévértéken fogadott be ajánlatot. A kötvényjegyzések sikerei újfent megerősítették az MBH Bank nemzetközi tőkepiaci ismertségét és közvetetten támogatják a bankcsoport azon törekvését, hogy a jövőben erősíteni tudja tőzsdei jelenlétét.