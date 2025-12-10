Elérhetetlenné vált a magyar sportlap, elküldték az újságírókat

A Média1 cikke szerint néhány héttel azután, hogy a Ringier Media AG eladta a Ringier Hungary-t a kormányközeli Indamediának, megszűnik a Sportal.hu nevű, önálló cégben, a Ringier Sports Media Groupban lévő sportoldal.

Kapcsolódó cikk „Orbán Viktor kiterjedt médiabirodalmat épített” – hosszasan ír egy brit lap a Blikk felvásárlásáról A nemzetközi sajtóban is téma.

A médiaportál idézte a Ringier Sports Media Group (RSMG) angol nyelven kiadott közleményét, amely szerint megszüntetik a Sportal.hu működését, mivel stratégiai portfólió felülvizsgálatot tartottak. Hangsúlyozzák: döntésüket „a piaci és gazdasági körülmények alapos mérlegelésével hozták meg”. Aláhúzták: a lépés kizárólag a Sportal.hu működését érinti, és a platform RSMG-portfólión belüli, strukturált leépítésével jár.

Hozzátették, mivel a Ringier Csoporton belül a média- és sportmédiatevékenységek stratégiailag és operatívan is független üzletágak, a döntésnek nincs köze a Ringier AG magyarországi médiaportfóliójának közelmúltbeli értékesítéséhez, és nem jár eladással vagy tulajdonosváltással.