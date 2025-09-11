Élesben is elindult az MNB új dobása: aláírták az első ilyen hitelt

A Minősített Vállalati Hitellel gyorsan és egyszerűen juthatnak kedvező beruházási hitelhez a magyar kis- és középvállalkozások – jelentette ki Varga Mihály az első Minősített Vállalati Hitel aláírásán. Úgy fogalmazott, a Magyar Nemzeti Bank azzal a céllal hozta létre a minősítést, hogy erősítse a vállalati hitelezést és minőségi javulást hozzon a hitelpiacon.

Varga Mihály ismertette: a Minősített Vállalati Hitelhez kapcsolódó első beruházási hitelszerződését az Erste Bank kötötte az Ostorosbor Zrt.-vel, akik kapacitásbővítést és a borászat fenntarthatóbb működését szolgáló beruházást valósítanak meg a hitel segítségével.

Kapcsolódó cikk Hitelprogrammal már tele a padlás: ezúttal az MNB lépett Új hitelminősítési rendszert indít az MNB.

A bank közleményéből kiderült, az Ersténél az első hét hónapban 86 százalékkal nőtt a kkv-szektornak folyósított új hitelek állománya. Ez részben az elmúlt év visszafogott teljesítményének és az inflációs környezet miatt növekvő forgóeszköz-finanszírozási igénynek is a következménye, ugyanakkor már megjelenik benne a beruházások iránti kereslet növekedése is. Jelasity Radován, a bank elnök-vezérigazgatója úgy fogalmazott:

habár a magyar vállalatok beruházásainak nem a hitelkamatok szintje a fő gátja, az MVH keretén belül nyújtott kölcsönökkel a bankszektor is bizonyítja, hogy elemi érdeke a gazdasági növekedés felgyorsulása.

Az Ostorosbor Zrt. 400 millió forint értékű beruházást valósít meg a hitel segítségével. A fejlesztési forrás felét a KAP-ban elnyert támogatást adja, 50 millió forint az önerő, míg a cég most 150 millió forintos MVH-hitelt vesz fel. A fejlesztés legnagyobb részét a kapacitás-bővítés teszi ki: új erjesztő tartályokat telepítenek és növelik a raktárkapacitást is. A beruházás egy másik része a fenntarthatóságot szolgálja: a fűtéskorszerűsítés mellett új gázkazánt szereznek be, fejlesztik az épületek szigetelését is, ezzel növelve a cég energiahatékonyságát.