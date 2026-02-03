2p
Elindul a „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” program második üteme

Keddtől pályázhatnak a hazai mikro-, és kisvállalkozások a Demján Sándor Program keretében megvalósuló program második ütemére.

A vállalkozások digitális fejlődését támogató, utalványrendszerű program továbbra is a modern internetes jelenlét megvalósítására, a közösségi média megjelenés fejlesztésére, illetve új elemként a mesterséges intelligencia (MI) alapú online szolgáltatások bevezetésére biztosít támogatást.

A vállalkozások 400 ezer és 2 millió forint közötti értékű, pénzforgalommal nem járó utalványt (vouchert) igényelhetnek digitális fejlesztéseik megvalósítására, a támogatási intenzitás 100 százalék, önerő nem szükséges. A rendelkezésre álló keretösszeg 1,2 milliárd forint – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Kézenfekvő lehetőségek
Fotó: DepositPhotos.com

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár kiemelte: „az MI használatában rejlő lehetőségeket egyre többen felismerik, hiszen ez már nem csak a jövő, mára a mindennapi életünk részévé vált. Az MI által is támogatott online üzleti szolgáltatások használatával a vállalkozások növelhetik hatékonyságukat, ezt felismerve az előregisztráció során már közel 1.700 vállalkozás jelezte érdeklődését a program második üteme iránt.”

Bővebb információ a programról ide kattintva érhető el.

Japán céggel szövetkezik a Richter a nők érdekében

Szorosabbra fűzi az együttműködést a Richter Gedeon Nyrt. és a Fuji Pharma Co., Ltd. A két vállalat már évek óta szoros partnerségben áll a nőgyógyászat (WHC) területén.

Elon Musk nyélbe ütötte a világ legnagyobb fúzióját

A SpaceX és az xAI összevonásával a valaha volt legnagyobb vállalati egyesülést hajtotta végre Elon Musk.

Tíz éve nem láttak hasonlót Magyarországon – egymást érik a védjegyek

Jelentős növekedést mutatnak a magyarországi iparjogvédelmi adatok.

Szijjártó Péter bejelentette: ehhez a beruházáshoz ad százmilliókat a kormány

Vas vármegyében bővít egy cég.

Közel 4 milliárd forint EU-s pénzből is bővít az MVM

Az ajkai iparterületen építkezik a cég.

Kapu Tibor küldetése után ismét embert küld az űrbe az Axiom Space

A NASA az Axiom Spacet választotta ki az ötödik privát űrhajós küldetés végrehajtására a Nemzetközi Űrállomásra (ISS).

Hiába kaptak haladékot, vészesen ketyeg az ESG-óra a legtöbb cég feje felett

Nem lehet örökké tologatni a megoldást.

Nagy Mártonéknak több idő kell – sorban állnak a cégek azért, hogy megépítsék a reptéri vasutat

Óriási az érdeklődés, nemzetközi szinten is.

