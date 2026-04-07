Elindult a parkolás a Mol Move applikációban

2026. április 7-től a felhasználók már parkolást is indíthatnak a Mol Move mobilapplikáción keresztül. Az új funkció egy újabb lépés a Mol azon törekvésében, hogy az autósok mindennapjait egyszerűbbé, kényelmesebbé és kiszámíthatóbbá tegye egyetlen, integrált platformon keresztül. A fejlesztés operációsrendszertől függően, fokozatosan válik elérhetővé a felhasználóknál.

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. publikus adatai szerint 2025-ben több mint 51,6 millió mobilparkolási tranzakció valósult meg országosan, közel 25,7 milliárd forint értékben. A használat súlypontja továbbra is Budapest, ugyanakkor a vidéki nagyvárosok – például Debrecen, Szeged vagy Győr – is jelentős forgalmat bonyolítanak. A Mol Move alkalmazással így országszerte elérhetővé válik parkolásindítás lehetősége.

A Mol újítása a januárban bevezetett autópálya-matricavásárlási lehetőség sikerére épül, amely rövid idő alatt széles körben terjedt el a felhasználók körében. A Mol által értékesített autópálya-matricák közel 20 százalékát már az alkalmazáson keresztül vásárolták meg a felhasználók. Figyelemre méltó az is, hogy a Mol Move-on keresztül vásárlók több mint 40 százaléka az előző évben még Mol töltőállomáson szerezte be autópálya-matricáját. A számok azt mutatják, hogy az autósok nyitottak az egyszerűbb, digitális megoldásokra, és gyorsan reagálnak azokra a fejlesztésekre, amelyek valódi kényelmet kínálnak a mindennapokban. A funkció azóta is jelentős segítséget nyújt az autósoknak a gyors és kényelmes ügyintézésben.

„A parkolás elindítása a Mol Move alkalmazásban egy újabb fontos mérföldkő számunkra. Az autópálya-matrica vásárlás bevezetésével már bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk valódi, a mindennapokban hasznos megoldásokat nyújtani az autósoknak. A parkolás integrálásával tovább erősítjük ezt az irányt: célunk, hogy a közlekedéshez kapcsolódó legfontosabb szolgáltatások egy helyen, könnyedén és átláthatóan legyenek elérhetők” – mondta Mag István, a Mol-csoport digitális transzformációs vezetője.

Bővül a Mol Move autósokat segítő digitális szolgáltatásainak köre
Fotó: Apple Store

Gyors, egyszerű és átlátható parkolás

A Mol Move alkalmazásban a parkolás mindössze néhány lépésben elindítható. A szolgáltatás egyik legfontosabb előnye, hogy a felhasználóknak kizárólag a parkolás díját kell megfizetniük. A Mol Move minden, a használatot támogató extra funkciót – például az emlékeztető értesítéseket vagy a hosszabbításhoz kapcsolódó kényelmi megoldásokat – díjmentesen biztosít.

Az alkalmazás valós idejű visszajelzésekkel segíti a felhasználót: a parkolás állapota folyamatosan nyomon követhető, és jól látható formában jelenik meg a telefonon, így csökkentve annak esélyét, hogy a parkolást elfelejtsék leállítani. Emellett emlékeztető értesítések is támogatják a tudatos használatot.

További kényelmi funkció az előjegyzett parkolás indítása, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó már az üzemidő kezdete előtt beállítsa a parkolást, így az automatikusan elindul, amint a következő fizetős parkolási időszak megkezdődik.

Biztonságos és rugalmas fizetés

A parkolás díjának kiegyenlítése bankkártyával, valamint Apple Pay és Google Pay használatával is lehetséges, egy megbízható, nemzetközi fizetési szolgáltatón keresztül. A Mol Move fejlesztése során továbbra is kiemelt szempont a biztonságos, ellenőrzött digitális környezet biztosítása.

Parkolás, ami pontokat ér

A Mol Move parkolási funkciója nemcsak kényelmes, hanem a hűségprogramba is integrált: minden parkolás után pontok járnak, amelyekkel a felhasználók közelebb kerülnek a magasabb szintekhez, és az azokhoz kapcsolódó kedvezményekhez és jutalmakhoz. A bevezető időszakban a MOL további ösztönzőkkel is készül: a parkolási funkció kipróbálásáért és használatáért a felhasználók személyre szabott jutalmakban részesülhetnek.

Egy alkalmazás, egyre több megoldás

A Mol Move a Mol-csoport digitális hűség- és szolgáltatásplatformja, amely már több mint 7 millió felhasználót ér el régiós szinten. Az alkalmazás folyamatosan bővülő funkciói – az autópálya-matrica vásárlástól kezdve a most bevezetett parkolásig – azt a célt szolgálják, hogy az autósok számára releváns szolgáltatások egy helyen, egyszerűen és hatékonyan legyenek elérhetők.

