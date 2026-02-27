2p
Elképesztő számokat produkált a 4iG

Olyan éve még nem volt a cégcsoportnak, mint tavaly.

A 4iG Csoport 2025-ben történetének legerősebb pénzügyi teljesítményét érte el, miközben az elmúlt években végrehajtott stratégiai átalakulása új növekedési lehetőségeket nyitott meg a távközlési, digitális infrastruktúra, valamint az űr- és védelmi ipari területeken. A rekord pénzügyi eredmények és a jelentős stratégiai lépések egyaránt alátámasztják a vállalat hosszú távú értékteremtési képességét.

A 4iG Nyrt. IFRS szerinti konszolidált nettó árbevétele 2025-ben 733,88 milliárd forintot ért el, ami 6,8 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az EBITDA 275 milliárd forintra emelkedett, ami 19,0 százalékos bővülés, az EBITDA-marzs pedig 37 százalékot tett ki.

Az EBIT (kamatok és adófizetés előtti eredmény) több mint duplájára, 86,27 milliárd forintra emelkedett, míg az adózott eredmény 21,23 milliárd forintot tett ki. Az egyszeri tételektől, a vételár-allokációs hatástól és nem realizált árfolyamhatásoktól megtisztított adózott eredmény 35,96 milliárd forintra nőtt, amely több mint hatszorosa az előző évinek. A növekedés részben már a vállalat átalakulásának is köszönhető, amely már érzékelhető pénzügyi eredményeket hoz, és az alaptevékenységek egyre nagyobb mértékben járulnak hozzá a nyereséghez.

A pénzügyi és stratégiai eredmények jelentős részvényesi értékteremtést eredményeztek. A 4iG részvényárfolyama 2025 során 351 százalékkal emelkedett, így a társaság piaci kapitalizációja az év végére meghaladta az 1 247 milliárd forintot. Ez a növekedés a stabil működési teljesítmény, az infrastruktúra-alapú üzleti modell megerősödése, valamint az új, nagy növekedési potenciállal rendelkező iparágba – űr- és védelmi ipar – történő belépés eredménye.

 

