Elkezdik nyomtatni az alkatrészeket

A nyilvánosan elérhető adatok szerint a Markom-Team Kft. nettó árbevétele 2023-ban 1,3 milliárd forint, adózott eredménye 25 millió forint volt, míg 2022-ben 1,1 milliárd forint nettó árbevétel mellett 17 millió forint nyereséget ért el a cég. A 2005-ben alapított Markom-Team Kft. az oktatás, autóipar és az elektronikai készülékgyártás területén kínál szolgáltatásokat, emellett rendezvényszervezéssel, marketinggel, kiterjesztett valóság (AR) technológiával és webfejlesztéssel is foglalkozik. (MTI)

