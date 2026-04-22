Elkezdődhettek a leépítések a Megafonnál és a Patriótánál

A Magyar Hang értesülése szerint leépítések kezdődtek a leköszönő kormányhoz ezer szállal kötődő Patriótánál és a Megafonnál.
A portálnak nyilatkozó forrás szerint minden szinten, a szerkesztőktől az egyszerű technikai munkatársakig küldtek el embereket, akiknek már nem kell bemenniük dolgozni. A Magyar Hang szerint felmerült az esetleges megszüntetése is a két tartalomgyártónak.
A Megafon a Facebookon 36 ezer követővel rendelkezik – influenszerei ugyanakkor több százezer embert érnek el, míg a másik érintett, a Patrióta a Facebookon 165 ezer követővel rendelkezik, YouTube-on pedig 319 ezer feliratkozója van.