Elmarad a pécsi buszos sztrájk

Többhetes tárgyalássorozat után megállapodás született a Tüke Busz Zrt. és a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet között: 9,5 százalékos fizetésemelést kapnak a munkavállalók, így nem lesz újabb sztrájk Pécsett – jelentette az MTI.

A dolgozók alapbére júliustól nő 9,5 százalékkal, ami az egyik legnagyobb emelésnek számít a közösségi közlekedésben.

Korábban, a július 27-én és 28-án tartott munkabeszüntetés alatt a sztrájk munkavállalói támogatottsága a 90 százalékot is elérte.

A pécsi buszok már hosszú odeje szorgalmasan róják a város utcáit

Fotó: Wikipédia/Kemenymate

A szakszervezetet a tárgyalásokon Raposa Gábor alapszervezeti elnök és Szabó Imre Szilárd ügyvéd képviselte, a végső megállapodást Dobi István elnök írta alá.

„A siker a tagok egységes fellépésének és kitartásának köszönhető” – emelte ki a szakszervezet.

Egy esetleges sztrájk megbénította volna Pécs közösségi közlekedését, így az egyezségnek közvetlen hatása van a város mindennapi életére is – közölte a Munkástanácsok Országos Szövetsége.