Elmarad a pécsi buszos sztrájk

Többhetes tárgyalássorozat után megállapodás született a Tüke Busz Zrt. és a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet között: 9,5 százalékos fizetésemelést kapnak a munkavállalók, így nem lesz újabb sztrájk Pécsett – jelentette az MTI.
A dolgozók alapbére júliustól nő 9,5 százalékkal, ami az egyik legnagyobb emelésnek számít a közösségi közlekedésben.
Korábban, a július 27-én és 28-án tartott munkabeszüntetés alatt a sztrájk munkavállalói támogatottsága a 90 százalékot is elérte.
A szakszervezetet a tárgyalásokon Raposa Gábor alapszervezeti elnök és Szabó Imre Szilárd ügyvéd képviselte, a végső megállapodást Dobi István elnök írta alá.
„A siker a tagok egységes fellépésének és kitartásának köszönhető” – emelte ki a szakszervezet.
Egy esetleges sztrájk megbénította volna Pécs közösségi közlekedését, így az egyezségnek közvetlen hatása van a város mindennapi életére is – közölte a Munkástanácsok Országos Szövetsége.