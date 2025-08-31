Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p
Vállalatok Pécs

Elmarad a pécsi buszos sztrájk

mfor.hu

Nem tartják meg a vasárnaptól tervezett határozatlan idejű munkabeszüntetést – közölte a Munkástanácsok Országos Szövetsége.

Többhetes tárgyalássorozat után megállapodás született a Tüke Busz Zrt. és a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet között: 9,5 százalékos fizetésemelést kapnak a munkavállalók, így nem lesz újabb sztrájk Pécsett – jelentette az MTI.

A dolgozók alapbére júliustól nő 9,5 százalékkal, ami az egyik legnagyobb emelésnek számít a közösségi közlekedésben.

Korábban, a július 27-én és 28-án tartott munkabeszüntetés alatt a sztrájk munkavállalói támogatottsága a 90 százalékot is elérte.

A pécsi buszok már hosszú odeje szorgalmasan róják a város utcáit
A pécsi buszok már hosszú odeje szorgalmasan róják a város utcáit
Fotó: Wikipédia/Kemenymate

A szakszervezetet a tárgyalásokon Raposa Gábor alapszervezeti elnök és Szabó Imre Szilárd ügyvéd képviselte, a végső megállapodást Dobi István elnök írta alá.

„A siker a tagok egységes fellépésének és kitartásának köszönhető” – emelte ki a szakszervezet.

Egy esetleges sztrájk megbénította volna Pécs közösségi közlekedését, így az egyezségnek közvetlen hatása van a város mindennapi életére is – közölte a Munkástanácsok Országos Szövetsége.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Lázár János akár örülhetne is, de van egy kis bibi

MÁV-késések: Lázár János akár örülhetne is, de van egy kis bibi

Javul a vasúttársaság teljesítménye, de elég lassan.

Több száz vendégmunkást bocsát el az SK On iváncsai akkugyára

Több száz vendégmunkást bocsát el az SK On iváncsai akkugyára

Az SK On iváncsai akkumulátorgyár augusztus végétől több száz kölcsönzött vendégmunkást küld el – értesült az Index. A cég az elbocsátásokat azzal indokolta, hogy sikeresen lezárult az üzem legújabb gyártási projektje, amelyhez korábban plusz munkaerőt vettek igénybe.

A 4iG kizárólagos tulajdonába került a PR-Telecom

A 4iG kizárólagos tulajdonába került a PR-Telecom

A Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett közlemény szerint lezárult a PR-Telecom Zrt. megvásárlására vonatkozó tranzakció, amelynek eredményeként a 4iG Távközlési Holding Zrt. megszerezte a regionális távközlési szolgáltató 100 százalékos tulajdonrészét.

A BKV nem talált hibát

Busztüzek: a BKV nem talált hibát

A BKV egyik autóbuszán sem talált az utasok biztonságát bármilyen módon veszélyeztető hibát azon a rendkívüli flottaellenőrzésen, amelyet a főpolgármester kérésére az augusztusi tűzesetek után rendelt el a társaság.

MBH Jelzálogbank

Kilőtt az MBH Jelzálogbank adózás előtti nyeresége

Az MBH Jelzálogbank 2025 első fél évében 6 859 millió forint adózás előtti eredményt ért el, amely 64,2 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi eredményt, és 128,6 százalékkal múlja felül a 2024 második félévi számokat.

A veszteség ellenére is nagyon jól ment a 4iG-nak az első félévben

350 milliárdos forgalom a 4iG-nál

Kiemelkedő pénzügyi teljesítményről jelentett a cégcsoport.

Elégedett lehet az MBH Bank első félévi eredményeivel

Szilárd pénzügyi pozícióval zárta az idei év első hat hónapját az MBH Bank: mérlegfőösszege 12 452 milliárd forint volt a félév végén, az aktív hitelezési tevékenységnek köszönhetően pedig a lakossági bruttó hitelállomány 10 százalékkal, a vállalati szegmens bruttó hitelállománya 5,1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

Fordulat: engedélymódosítást kér a debreceni CATL

Környezetkímélőbb és energiahatékonyabb megoldásokat kíván alkalmazni debreceni gyárában a CATL, ezért a cég környezethasználati engedélyének módosítására adott be kérelmet a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalhoz – közölte a Contemporary Amperex Technology Hungary Kft. (CATL Debrecen) csütörtökön az MTI-vel.

Azonnali hatállyal elküldték a magyar SAP vezérigazgatóját

2019 óta látta el a tisztséget. 

Elszomorító ítéletet mondtak Budapestről

Elszomorító ítéletet mondtak Budapestről

Élmezőnyben van, ám rengeteg a kihívás.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168