Elmozdult egy cső, vegyianyag szivárgott egy debreceni akkualkatrész-gyárban

Az EcoPro BM Hungary Zrt. debreceni telephelyén működő NCA1 gyártó épületben – amely felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek minősül – május 4-én 23:40 és május 5-én 00:30 között „technológiai esemény történt” – tájékoztatta a cég szerdán az MTI-t.

Közleményükben azt írták, az esemény a gyártási folyamat egyik berendezésénél következett be, ahol egy csőcsatlakozás elmozdulása miatt kisebb mennyiségű – 22,6 kilogramm – félkész NCA (lítium-nikkel-kobalt-alumínium-oxid) került az épületen belül a gyártóberendezés közvetlen környezetébe.

Hozzátették: az esemény észlelését követően a technológiát azonnal leállították, és haladéktalanul megkezdődött a kármentesítés. A kármentesítési munkálatok az előírt egyéni védőfelszerelések viselése mellett, ipari vákuumporszívók alkalmazásával történtek. Az érintett berendezés részletes műszaki vizsgálatát követően a hibásnak ítélt csatlakozó helyére megerősített kivitelű elemet építettek be. A közlemény kiemeli: a technológiát kizárólag a teljes körű ellenőrzési és validálási folyamat lezárását követően indították újra.

Az esemény során személyi sérülés nem történt, és üzemen kívüli hatás nem keletkezett: az épületből veszélyes anyag nem jutott ki a külső környezetbe, valamint a gyártási területen belül is kizárólag egy elszeparált, kis kiterjedésű rész volt érintett – jelezték.