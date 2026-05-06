Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Elmozdult egy cső, vegyianyag szivárgott egy debreceni akkualkatrész-gyárban

Közleményt adtak ki az esetről.

Az EcoPro BM Hungary Zrt. debreceni telephelyén működő NCA1 gyártó épületben – amely felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek minősül – május 4-én 23:40 és május 5-én 00:30 között „technológiai esemény történt” – tájékoztatta a cég szerdán az MTI-t.

Közleményükben azt írták, az esemény a gyártási folyamat egyik berendezésénél következett be, ahol egy csőcsatlakozás elmozdulása miatt kisebb mennyiségű – 22,6 kilogramm – félkész NCA (lítium-nikkel-kobalt-alumínium-oxid) került az épületen belül a gyártóberendezés közvetlen környezetébe.

Hozzátették: az esemény észlelését követően a technológiát azonnal leállították, és haladéktalanul megkezdődött a kármentesítés. A kármentesítési munkálatok az előírt egyéni védőfelszerelések viselése mellett, ipari vákuumporszívók alkalmazásával történtek. Az érintett berendezés részletes műszaki vizsgálatát követően a hibásnak ítélt csatlakozó helyére megerősített kivitelű elemet építettek be. A közlemény kiemeli: a technológiát kizárólag a teljes körű ellenőrzési és validálási folyamat lezárását követően indították újra.

Az esemény során személyi sérülés nem történt, és üzemen kívüli hatás nem keletkezett: az épületből veszélyes anyag nem jutott ki a külső környezetbe, valamint a gyártási területen belül is kizárólag egy elszeparált, kis kiterjedésű rész volt érintett – jelezték.

Reagált a Mészáros Csoport az egyik cégük telephelyén mért súlyos szennyezésre

Menekül a Nissan? Csúnya intézkedésről szólnak a hírek

Megvan, hol vállal munkát az Index távozó főszerkesztője

Hűtlen kezelés és versenykorlátozás: nyomozás indult Mészáros Lőrinc autós cégével szemben

Hernádi Zsolték dörzsölhetik a tenyerüket, hamarosan a szerb NIS tulajdonosai lehetnek

