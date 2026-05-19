Elsőre talán meglepő véleményt mondtak a CATL debreceni üzeméről

A tanúsítvány szerint a vállalat kiemelkedő teljesítményt nyújt a társadalmi felelősségvállalás, a környezetmenedzsment és a munkavédelem területein – számol be róla a Telex.

A Responsible Supply Chain Initiative (RSCI) kezdeményezést 2021-ben indította el a Német Autóipari Szövetség (VDA) 14 vezető iparági szereplő, köztük az Audi, a Volkswagen, a Mercedes-Benz és a BMW közreműködésével. A kezdeményezés célja, hogy egységes értékelési rendszert biztosítson az autóipari ellátási lánc szereplőinek.

Az RSCI idén áprilisban végzett egy auditot a CATL debreceni gyárában, amelyen a cég 100-ból 86 pontot ért el. Az audit során nem tapasztaltak súlyos vagy kritikus hiányosságokat. A cég közleménye szerint a tanúsítvány növelheti az európai autógyártók bizalmát a CATL debreceni üzemében, és az ott előállított termékekben.

A tanúsítványnak azért van jelentősége, mert egy, az állami felügyeleti rendszerrel párhuzamos, attól független ellenőrzést jelent. Az RSCI most azt találta, hogy munkavédelmi és környezetvédelmi szempontból rendben van a CATL debreceni gyára, ami persze nem jelenti azt, hogy korábban nem voltak ilyen problémák, vagy később nem léphetnek fel még hasonlók.

A vállalat debreceni üzemében korábban történtek szabálytalanságok, például engedélyek nélkül tároltak veszélyes anyagokat, de olyan durva ügyek, mint amilyenek a Samsung gödi üzemében, soha nem voltak – teszi hozzá a portál.