2p
Vállalatok Akkumulátorgyár Debrecen CATL

Elsőre talán meglepő véleményt mondtak a CATL debreceni üzeméről

mfor.hu

Az akkumulátorgyárak közül a világon elsőként megszerezte a német Responsible Supply Chain Initiative (RSCI) fenntartható fejlődési tanúsítványát a CATL debreceni akkumulátorgyára – jelentette be a cég sajtóközleményben.

A tanúsítvány szerint a vállalat kiemelkedő teljesítményt nyújt a társadalmi felelősségvállalás, a környezetmenedzsment és a munkavédelem területein – számol be róla a Telex.

A Responsible Supply Chain Initiative (RSCI) kezdeményezést 2021-ben indította el a Német Autóipari Szövetség (VDA) 14 vezető iparági szereplő, köztük az Audi, a Volkswagen, a Mercedes-Benz és a BMW közreműködésével. A kezdeményezés célja, hogy egységes értékelési rendszert biztosítson az autóipari ellátási lánc szereplőinek.

Az RSCI idén áprilisban végzett egy auditot a CATL debreceni gyárában, amelyen a cég 100-ból 86 pontot ért el. Az audit során nem tapasztaltak súlyos vagy kritikus hiányosságokat. A cég közleménye szerint a tanúsítvány növelheti az európai autógyártók bizalmát a CATL debreceni üzemében, és az ott előállított termékekben.

A tanúsítványnak azért van jelentősége, mert egy, az állami felügyeleti rendszerrel párhuzamos, attól független ellenőrzést jelent. Az RSCI most azt találta, hogy munkavédelmi és környezetvédelmi szempontból rendben van a CATL debreceni gyára, ami persze nem jelenti azt, hogy korábban nem voltak ilyen problémák, vagy később nem léphetnek fel még hasonlók.

A vállalat debreceni üzemében korábban történtek szabálytalanságok, például engedélyek nélkül tároltak veszélyes anyagokat, de olyan durva ügyek, mint amilyenek a Samsung gödi üzemében, soha nem voltak – teszi hozzá a portál.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

134 milliárd dollár volt a tét, Elon Musk verheti a fejét a falba

134 milliárd dollár volt a tét, Elon Musk verheti a fejét a falba

Döntött az esküdtszék.

Százmilliót kaszált a pékséglánc, most mégis a NAV árverésére került

Százmilliót kaszált a pékséglánc, most mégis a NAV árverésére került

Nagyobb értékű céges részesedéseket visz ezúttal kalapács alá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

startup

Kapitány István megígérte: így lehetnek Magyarországon zebrák helyett unikornisok

A hazai startup-ökoszisztéma fejlesztése is a középpontba került Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter parlamenti meghallgatásán, kvázi beköszönő programbeszédében. Volt idő, amikor kifejezetten előkelő helyen szerepeltünk — főleg Budapest révén — a nemzetközi startup-rangsorokban. A Covid azonban lejtőre tett minket, ahonnan azóta sem találjuk az utat felfelé.

Csak le ne álljon! Óriási a nemzetgazdasági kockázata a Samsung leállásának

Csak le ne álljon! Óriási a nemzetgazdasági kockázata a Samsung leállásának

Pedig benne van a levegőben, most még az alkalmazottak is odacsaptak.

Besülnek a trafikok is rögtön az Orbán-kormány után?

Besülnek a trafikok is rögtön az Orbán-kormány után?

Máris sokan lemondtak a jogokról, sok trafikosnak pedig lenne kérdése.

Napjai maradtak a Molnak, hogy döntsön a NIS-üzletről

Napjai maradtak a Molnak, hogy döntsön a NIS-üzletről

Hétfőn dönthet a Mol a Szerbiai Kőolajipari Vállalat ajánlatáról, amelyet péntek estig kapnak meg. A pancsovai finomító működéséről továbbra sem tudott megegyezni a két fél.

Becsődölt egy utazási iroda, több mint 200 magyar károsult alapított csoportot

Becsődölt egy utazási iroda, több mint 200 magyar károsult alapított csoportot

A Kormányhivatal nem kapott olyan információt, hogy a cég ne lenne képes visszafizetni az utasoknak a befizetett összegeket. Emiatt eddig a biztosítónak sem adtak engedélyt a kártérítésre.

A túladóztatott OTP-t a külföldi leányai mentették meg

A sokat adóztatott OTP-t a külföldi leányai mentették meg

Az OTP Bank közel 177 milliárd forint nyereséget ért el az első negyedévben. A vártnál kisebb mértékben esett vissza a profitja, de a nyereség döntő részét most a külföldi leánybankjai hozták össze. Az OTP ugyanis az elmúlt évekhez hasonlóan, az első negyedévben számolta el a banki különadót és az extraprofitadót. A külföldi leánybankok közül az orosz, most már jelentős hitelezési veszteségeket termel.

A Mol biometánüzemmel bővíti a Szarvasi Biogázüzemet

A Mol biometánüzemmel bővíti a Szarvasi Biogázüzemet. A fejlesztésnek köszönhetően az üzemben olyan tisztaságú biometánt állítanak elő a biogázból, amely betáplálható az országos földgázhálózatba. Az üzem várhatóan az év végére készül el, és évente több mint 7 millió köbméter, a gázhálózatban földgázt kiváltó biometánt állít majd elő. A beruházás összhangban a Mol-csoport hosszútávú SHAPE TOMORROW 2030+ stratégiájával, tovább bővíti a Mol zöldenergia portfolióját. Ez lesz a Mol-csoport első biometánüzeme, és egyidejűleg a harmadik ilyen létesítmény Magyarországon.

Tőzsdei cég reagált a Tisza-kormány és Kapitány István terveire

Tőzsdei cég reagált a Tisza-kormány és Kapitány István terveire

A Budapesti Értéktőzsde Prémium Kategóriájában jegyzett Masterplast befektetői napján a cég vezetői a vállalat friss eredményei mellett az új magyar kormány elképzeléseiről is beszéltek.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG