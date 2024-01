Elszabotálták Orbán Viktor parancsát?

Itt az Aldi bejelentése is a béremelésről

Az Aldi ismét emeli a béreket valamennyi munkakörben. 2024. január 1-jétől az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. munkatársai az értékesítés és a logisztika területén, valamint az irodai munkakörökben is egységesen 12 százalékos béremelésben részesülnek. Az informatikai szolgáltatásokat nyújtó Aldi International IT Services Kft. bérei a legtöbb pozícióban szintén 12 százalékkal nőnek. Ezzel a vállalat eddigi törekvéseivel összhangban igyekszik megőrizni vagy növelni bérei reálértékét, hiszen 24 hónap alatt ez már a negyedik béremelés, amelyek összértéke legalább 38 százalék, egyes pozíciókban pedig ennél is magasabb.