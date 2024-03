Elszálltak a milliárdok, végleg lezárul az elbaltázott budapesti e-jegy projekt

Jogosnak és érvényesnek ítélte az elektronikus jegyrendszer megvalósítására kötött vállalkozói szerződés 2018-as azonnali hatályú felmondását a Nemzetközi Gazdasági Kamara (ICC) mellett működő választott bíróság a fővárosi e-jegy bukása miatt 2021 szeptemberében indított perben - írja a Népszava.

A lap emlékeztet: a keresetet 2021 szeptemberében beadó Budapesti Közlekedési Központ (BKK) több tételben összesen több mint 25 milliárd forintnak megfelelő összeg megfizetését kérte. Ezzel szemben állt a budapesti elektronikus jegyrendszer tervezésére, megvalósítására és üzemeltetésére 91 millió euróért (akkori árfolyamon 28 milliárdért) vállalkozó német Scheidt & Bachmann GmbH (S&B) 24,4 millió eurós (9,5 milliárd forintos) kárigénye java részt az állásidő miatt, de térítést kértek a leszállított, de ki nem fizetett eszközök – kapuk, szoftverek vételára, szoftverek és hardverekhez kapcsolódó egyéb díjak – miatt is.

Elbonthatják a haszontalan kapukat is a Deák téren. Fotó: Mfor /Mester Nándor

A Népszava által megismert ítélet szerint a bírák kiindulópontként elfogadták a BKK jogi érvelését a német céggel 2015-ben aláírt szerződés felmondására, a Scheidt & Bachmann-nak így vissza kell fizetni az előlegbe kapott 3,8 millió eurót és kamatait, összesen 5,95 millió eurót (2,3 milliárd forintot).

A BKK további sok milliárd forintos követeléseit – késedelmi kötbér, elmaradt haszon és a projekt meghiúsulása miatti kár – azonban nem tartották indokoltnak. Sőt a bíróság elnöke szerint a BKK „túlnyomórészt, majdnem kizárólag” magának köszönheti, ami történt.

Egy olyan céget bíztak meg a munkával, amely soha korábban ilyen feladatot nem végzett -

írja a lap.

A főváros így a 2018-19-ben hivatalosan leírt több mint 10 milliárdos veszteség nagy részét végleg elbukta a kudarcba fulladt e-jegy-projekten.

A Népszava cikke azt is megjegyzi: a balul elsült projekt ikonikus elemeit, a soha nem használt Deák téri kapukat most fogják elbontani, mivel meg kellett várni a per végét.