2p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Vállalatok Mol Olaj

Elszánt lépésre készül a Mol a Barátság kőolajvezeték leállása miatt

mfor.hu

Felszabadítanák a kőolajkészletet.

A Mol-csoport az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult a stratégiai kőolajkészletek felszabadítása érdekében, miután január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Az intézkedésekkel a vállalatcsoport biztosítja, hogy a régió ellátásbiztonsága fennmaradjon.

Magyarországra és Szlovákiába január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A kieső mennyiségek pótlása érdekében a Mol megkezdte finomítóinak tengeri úton történő nyersolaj-ellátását. A tengeri szállítás hosszabb átfutási ideje miatt ez az ellátási útvonal fokozatosan épül fel: az első szállítmányok várhatóan március elején érkeznek meg a horvátországi Omišalj kikötőjébe, ahonnan további 5-12 nap szükséges ahhoz, hogy a kőolaj eljusson a Mol-csoport finomítóiba.

Amennyiben a keleti irányból érkező szállítások a következő napokban nem indulnak újra, Magyarországon első körben mintegy 250 ezer tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé. Ennek érdekében a Mol Magyarországon az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult, kezdeményezve a stratégiai kőolajkészletek felszabadítását. Szlovákiában is szoros a kapcsolat a szlovák kormánnyal annak érdekében, hogy ha az ország gyorsan tudjon reagálni a helyzetre. Mindkét országban az Európai Unió szabályozásával összhangban mintegy 90 napra elegendő kőolaj- és üzemanyagkészlet áll rendelkezésre – derült ki a közleményből.

A kialakult helyzet nem veszélyezteti az üzemanyag-ellátást: a piac kiszolgálása zavartalan, a Mol működése továbbra is a normál üzletmenet keretei között zajlik. A vállalat folyamatosan nyomon követi a helyzet alakulását, és minden lényeges fejleményről tájékoztatást ad.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Új díjat hoz létre az MBH, itt van, kik pályázhatnak rá

Új díjat hoz létre az MBH, itt van, kik pályázhatnak rá

Az ESG terén díjaznak majd.

Oszkó Péter tőkealapja új befektetést jelentett be

Oszkó Péter tőkealapja új befektetést jelentett be

A magyar munkaerőpiac növekvő szereplőjébe.

Százmilliókat érő cég is a NAV árverésén végezte

Százmilliókat érő cég is a NAV árverésén végezte

Az adóhivatal céges árveréseiből válogattunk.

Ezek a magyar javaslatok járulhatnak hozzá az európai gazdaság feltámasztásához

Ezek a magyar javaslatok járulhatnak hozzá az európai gazdaság feltámasztásához

Minél kisebb egy európai uniós tagállam, annál inkább érdeke egy valóban jól működő, üzletileg egységes belső piac kialakítása – ezt mondta egy háttérbeszélgetésen a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) elnöke. Az uniós állam- és kormányfők múlt hét csütörtökön egy belgiumi kastélyban próbáltak megoldásokat találni az Európai Unió versenyképességi problémáira. A mérföldkőnek tekinthető informális EU-csúcson a kontinens legnagyobb munkaadói szervezete által felkarolt magyar javaslatokat is az asztalra tették.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Egy sikeres céges rendezvény több mint jól megválasztott előadók és programok sora: a helyszín, a hangulat és a vendéglátás mind hozzájárul ahhoz, hogy az esemény valóban maradandó élményt nyújtson a résztvevőknek. A budapesti Mystery Hotel különleges atmoszférájával, kifinomult tereivel és professzionális szolgáltatásaival ideális választás konferenciák, tréningek, gálaestek vagy akár kötetlen nyári összejövetelek számára.

Az OTP meglepő területen válik meg kétszáz dolgozójától

Az OTP meglepő területen válik meg kétszáz dolgozójától

A Digitális Divíziót karcsúsítják.

A tokaji városháza

Fine bisztró nyílik Tokajban – milliárdos állami támogatással

Egy korábbi óvodát alakítanak át a belvárosban.

A Shell logója kagylót formál: hallották a vádakat

Tömören reagált a Shell Orbán Viktor vádjaira

Korábban hosszútávú földgázvásárlási szerződést kötött a kormány a nemzetközi energiacéggel.

Megérkezett az Erste válasza Orbán Viktor évértékelős vádjaira

Megérkezett az Erste válasza Orbán Viktor évértékelős vádjaira

Röviden kommentálták a vádakat. 

A vevő bezárja a JRG tapolcai gyárát

A vevő bezárja a JRG tapolcai gyárát

Egyes berendezések Mexikóban, Kínában, Indiában és Romániában nyernek új életet.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168