Elszomorító ítéletet mondtak Budapestről

Élmezőnyben van, ám rengeteg a kihívás.

Felemás eredményt tett közzé a CBRE, a tanácsadócég szerint bár Budapest a fejlődő technológiai központok élmezőnyében szerepel globálisan a versenyképes bérszint és a szilárd oktatási alapjainak köszönhetően, a a tehetségek megtartása komoly kihívást jelent a megélhetési költségek és a kedvezőtlen demográfiai folyamatok miatt..

A vállalat Global Tech Talent 2025 jelentése alapján a világ nagyvárosai között egyre élesebb a verseny a technológiai szakemberekért, különösen a mesterséges intelligencia (AI) és a szoftvermérnöki területeken. A vezető központok – így például Bangalore, Austin vagy Toronto – már több mint félmillió fős tech-munkaerővel rendelkeznek.

Egy lépés előre, kettő hátra?
Fotó: Depositphotos

Megállapították: a tehetségek megszerzésében azok a városok kerülnek előnybe, amelyek versenyképes béreket, kiemelkedő életszínvonalat, valamint támogató és innovatív munkakörnyezetet biztosítanak.

Budapest jelenleg a 100 ezer fő alatti technológiai szakembert foglalkoztató városok közé tartozik, hasonlóan Bukaresthez, Zágrábhoz vagy Lisszabonhoz. Regionális összevetésben Varsóban több mint 150 ezren, Prágában közel 100 ezren dolgoznak a tech-szektorban, míg Bukarest Budapesthez hasonló méretű bázissal rendelkezik, kiegyensúlyozottabb bér- és lakhatási feltételek mellett.

Nehéz ignorálni a negatívumokat

A CBRE adatai szerint a magyarországi bérszint az egyik legversenyképesebb és az erős műszaki felsőoktatási háttér is vonzóvá teszi a nemzetközi szereplők számára a magyar fővárost.

A jelentés ugyanakkor rámutat: a megélhetési költségek aránya Budapesten különösen magas, és a magyarországi bérekhez képest jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban, ami komoly kihívást jelent a tehetségek megtartásában. Az informatikai dolgozók átlagosan jövedelmük 30 százalékát fordítják lakhatásra, ami a legmagasabb arány a CBRE által vizsgált 75 város közül. A másik kedvezőtlen folyamat a demográfiai folyamatok alakulása – emelték ki, megjegyezve, hogy a munkaképes korú népesség csökkenése hosszabb távon mérsékelheti a magyar főváros tech-szektorban betöltött szerepét.

