2p
Vállalatok Álláskeresés és toborzás Fizetések Keresetek Nagy Márton

Elvándorlástól tartanak a cégek, gőzerővel zajlik a munka a minisztériumban

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

A nemek közötti bérkülönbségek betemetése a célja az Európai Unió új bértranszparencia-irányelvének. Idehaza még nincs meg a szabály magyar megfelelője, de a Nemzetgazdasági Minisztérium dolgozik az ügyön. Bár az uniós statisztikák szerint Magyarország nem teljesít jól a nemek közötti bruttó bérszakadék tekintetében, a cégek félelme nem ebből fakad: a vállalatok fokozódó elvándorlástól és munkahelyi feszültségektől tartanak. 

Ketyeg az óra, már csak három hónapjuk maradt az Európai Unió tagállamainak arra, hogy átültessék a nemzeti jogrendjeikbe a bérek átláthatóságáról és a nemek közötti bérkülönbség csökkentéséről szóló uniós irányelvet.

A hazai sajtóban legtöbbször bértranszparencia-törvényként hivatkozott szabályozásnak egyelőre nincs magyar megfelelője, pedig 2026. június 7-ig el kellene végeznie a munkát a hazai jogalkotónak is. Laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu megkereste a Nemzetgazdasági Minisztériumot, hogyan haladnak a feladattal. Ezt a választ kapták:

„Az irányelv átültetése komplex jogalkotási feladat, a minisztériumi szakmai munka az érintett tárcák bevonásával megkezdődött, jelenleg a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése, a hazai szabályozási környezet elemzése zajlik.”

„A júniustól életbe lépő direktíva alapvető célja, hogy a nők és a férfiak azonos vagy azonos értékű munkáért azonos díjazásban részesüljenek. A bérkülönbségeket a munkáltatók kizárólag objektív, nemi alapon semleges szempontokkal támaszthatják alá” – ezt már Tüzes Imre, a Profession.hu álláshirdetési portál kereskedelmi igazgatója nyilatkozta.

A nemek közötti bérszakadék az Európai Unióban
A nemek közötti bérszakadék az Európai Unióban
Fotó: Eurostat

Az Eurostat adatai szerint 2023-ban átlagosan 12 százalékkal kerestek többet az Európai Unióban a férfiak a nőknél. Magyarországon ennél magasabb, 17,8 százalék volt a különbség, ami a negyedik legrosszabb arány az EU-ban.

A teljes cikkben arról is olvashatnak, hogy az irányelv alapján pontosan mit jelentenek az átlátható bérek és hogy milyen változást hozhat a szabályozás az álláshirdetési piacon. De az is kiderül, hogy mitől tartanak leginkább a munkáltatók és a munkavállalók.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Fügefalevélnyi volt a CATL felelősségbiztosítása

Fügefalevélnyi volt a CATL felelősségbiztosítása

A debreceni CATL akkumulátorgyárnak 2023-ban elég volt egy 500 ezer forintos kárlimitig terjedő környezetszennyezési felelősségbiztosítást csatolnia az engedélyezési dokumentációhoz. Az engedély kiadása óta változott a helyzet.

A CATL vizsgálata szerint nem történt mérgezés a debreceni akkugyárban

A CATL vizsgálata szerint nem történt mérgezés a debreceni akkugyárban

Lefolytatták a belső vizsgálatot.

Így teremthetnek versenyelőnyt a bizonytalanságból a biztosítók

Így teremthetnek versenyelőnyt a bizonytalanságból a biztosítók

A makrogazdasági bizonytalanság, a geopolitikai feszültségek, a szabályozási környezet széttagoltsága, illetve a gyors technológiai változások egyre összetettebb és kiszámíthatatlanabb működési körülményeket teremtenek  világszerte a biztosítási szektor számára – állapítja meg az EY legfrissebb ágazati jelentése. Ezek a megatrendek a kihívások mellett azonban lehetőségeket is kínálnak.

Így szakadt ketté az Európai Unió a fenntarthatóság mentén

Újabb töréspont vált nyilvánvalóvá az Európai Unióban

Számos fordulópontot és hajtűkanyart hozott az elmúlt bő egy évtized az ESG megítélésében az Európai Unióban. A fenntarthatósággal kapcsolatos értelmezések a hurráoptimizmus és a cégek ellenállása közötti skálán mozogtak, amire a szabályozói környezet is reagált. Az évek során az előírások sokat puhultak a kis- és közepes vállalkozások számára. Ebből viszont a nagyobb cégek, különösen a bankok, nem sokat éreznek.

4iG

A 4iG stratégiai megállapodást kötött egy cseh hadiipari céggel

A győri székhelyű RÁBA többségi tulajdonosa, a tőzsdén is jegyzett 4iG Group jelentett be nagyszabású, hosszútávú hadiipari megállapodásokat.

Mol igazgató: óráról órára változik a helyzet

Mol-igazgató: óráról órára változik a helyzet

A cég egyik igazgatója az iráni konfliktus kapcsán nyilatkozott.

Már nem maradnak otthon a magyar anyák a gyerek 2 éves koráig

 A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai alapján 2025-ben is stabilan magas szinten maradt a 25–49 éves korú nők foglalkoztatási rátája. A 85 százalék körüli mutató jelzi, hogy a rugalmas foglalkoztatási formák terjedésével egyre több kisgyermekes anyukát sikerül sikeresen integrálni a munkaerőpiacra.

Sorra tesznek bejelentést a magyar mobilcégek az iráni háború miatt

Sorra tesznek bejelentést a magyar mobilcégek az iráni háború miatt

A Közel-Keleten tartózkodó magyarok számára könnyítik meg az ügyintézést, információszerzést, kapcsolattartást.

Hatalmas beruházás indul Békéscsabán, nem győzik felvenni a dolgozókat

A várakozásokat messze felülmúló sikerrel zárult a Vulcan Shield Hungary (VSH) első hivatalos állásbörzéje Békéscsabán.

Iráni rakétatámadás: felfüggeszti közel-keleti járatait a Wizz Air

Iráni rakétatámadás: felfüggeszti közel-keleti járatait a Wizz Air

A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt a Wizz Air azonnali hatállyal felfüggesztette minden izraeli, dubaji, abu-dzabi és ammani járatát – közölte a Wizz Air Magyarország szombaton az MTI-vel, jelezve: az intézkedés legalább március 7-ig érvényben marad.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168