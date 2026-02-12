Elvérzett gyár, elküldött dolgozók – bajban a 4,41 milliárd forint állami pénzzel megtámogatott indiai cég

A 24.hu a boon.hu információra hivatkozva ír arról, hogy részben leállt termelés, fűtetlen telephely, csúszó és részletekben utalt fizetések után csoportos létszámleépítést jelentett be az SPL Europe Kft. A Sajóbábony határában működő vegyipari üzemben szeptember végétől több területen állásidőt rendeltek el, október eleje óta nincs gáz a telephelyen, így fűtés és meleg víz sincs az épületekben. Míg júliusban még 191-en dolgoztak a cégnél, szeptemberben már csak 175-en.

A portál hozzátette, január végén a társaság hivatalosan is bejelentette a csoportos létszámcsökkentést, 83 munkavállalót küldtek el. A boon.hu információi szerint mindössze nagyjából húsz ember maradt őrzési és alapfelügyeleti feladatokra, a fizetések és juttatások is csúsztak. Mint írták, a sajóbábonyi ipari park területén több cég is működik, a tömeges leépítés csak az indiai tulajdonú SPL Europe Kft.-t érinti.

Bajban a cég

Fotó: Facebook/SPL Europe Kft.

A 24.hu megkeresésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal azt közölte, hogy a hatósághoz bérfizetéssel kapcsolatos munkavállalói bejelentések is érkeztek, amelyeket a megindított ellenőrzés keretében kivizsgáltak és a foglalkoztatásfelügyeleti hatóság a hatáskörének megfelelő intézkedéseket megtette, az érintett munkavállalók munkajogi igényeiket munkaügyi perben érvényesíthetik.

Komoly állami támogatást kapott az indiai tulajdonos

A cikk emlékeztetett, a 2008-as alapítás idején Kisvegyiművek Gyártó és Kereskedelmi Kft. néven létrejött, majd Kischemicals Gyártó és Kereskedelmi Kft.-re átnevezett vállalat 2023 júniusa óta fut SPL Europe Kft. néven. A magyar cég 2019-ben került az indiai Shiva Pharmachem Ltd. tulajdonába.

Az indiai tulajdonos a magyar gyártóbázis megszerzése után komoly fejlesztésekre készült, 2021-ben a kormánytól 4,41 milliárd forintnyi egyedi kormánydöntéssel (ekd) nyújtott támogatást nyert el. A portál hozzátette, az SPL Europe Kft. működése azonban 2023-ban veszteségbe fordult, akkor 925 millió forint volt a mínusz, míg 2024-ben közel 1,4 milliárdnyi veszteséget mutattak ki.