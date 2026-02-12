2p
Vállalatok beruházás

Elvérzett gyár, elküldött dolgozók – bajban a 4,41 milliárd forint állami pénzzel megtámogatott indiai cég

mfor.hu

Komoly veszteségeket termelt, majd be is dőlt.

A 24.hu a boon.hu információra hivatkozva ír arról, hogy részben leállt termelés, fűtetlen telephely, csúszó és részletekben utalt fizetések után csoportos létszámleépítést jelentett be az SPL Europe Kft. A Sajóbábony határában működő vegyipari üzemben szeptember végétől több területen állásidőt rendeltek el, október eleje óta nincs gáz a telephelyen, így fűtés és meleg víz sincs az épületekben. Míg júliusban még 191-en dolgoztak a cégnél, szeptemberben már csak 175-en.

A portál hozzátette, január végén a társaság hivatalosan is bejelentette a csoportos létszámcsökkentést, 83 munkavállalót küldtek el. A boon.hu információi szerint mindössze nagyjából húsz ember maradt őrzési és alapfelügyeleti feladatokra, a fizetések és juttatások is csúsztak. Mint írták, a sajóbábonyi ipari park területén több cég is működik, a tömeges leépítés csak az indiai tulajdonú SPL Europe Kft.-t érinti.

Bajban a cég
Bajban a cég
Fotó: Facebook/SPL Europe Kft.

A 24.hu megkeresésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal azt közölte, hogy a hatósághoz bérfizetéssel kapcsolatos munkavállalói bejelentések is érkeztek, amelyeket a megindított ellenőrzés keretében kivizsgáltak és a foglalkoztatásfelügyeleti hatóság a hatáskörének megfelelő intézkedéseket megtette, az érintett munkavállalók munkajogi igényeiket munkaügyi perben érvényesíthetik.

Komoly állami támogatást kapott az indiai tulajdonos

A cikk emlékeztetett, a 2008-as alapítás idején Kisvegyiművek Gyártó és Kereskedelmi Kft. néven létrejött, majd Kischemicals Gyártó és Kereskedelmi Kft.-re átnevezett vállalat 2023 júniusa óta fut SPL Europe Kft. néven. A magyar cég 2019-ben került az indiai Shiva Pharmachem Ltd. tulajdonába.

Az indiai tulajdonos a magyar gyártóbázis megszerzése után komoly fejlesztésekre készült, 2021-ben a kormánytól 4,41 milliárd forintnyi egyedi kormánydöntéssel (ekd) nyújtott támogatást nyert el. A portál hozzátette, az SPL Europe Kft. működése azonban 2023-ban veszteségbe fordult, akkor 925 millió forint volt a mínusz, míg 2024-ben közel 1,4 milliárdnyi veszteséget mutattak ki.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Belépett Líbiába a Mol, és már kutathat is a tengeren

Belépett Líbiába a Mol, és már kutathat is a tengeren

Tizenkét nappal a Mol és a líbiai olajvállalat megállapodása után óriási, több mint 10 ezer négyzetkilométeres területet kapott kutatási területként a magyar vállalat. A projektet a Repsollal és a Turkish Petroleummal közösen teljesítik.

A stadionélmény beköltözik a nappaliba: Így rajzolja át a 2026-os világbajnokság a televíziós piacot

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság nem csupán a sportvilág, hanem a globális szórakoztatóelektronikai piac számára is az év legmeghatározóbb katalizátora. A gazdasági folyamatok és a fogyasztói szokások változása azt mutatja, hogy a vásárlók a bizonytalanabb piaci környezetben is hajlandóak áldozni a prémium minőségre, ha az tartós technológiai értéket képvisel. A gyártók közötti verseny minden eddiginél élesebb, hiszen a fejlesztések fókusza a puszta méreten túlmutatva az AI-képfeldolgozásra és az energiahatékonyságra került. Ebben a feszített piaci környezetben két meghatározó ázsiai szereplő stratégiája rajzolja ki a legtisztábban az otthoni szórakoztatás jövőjét. 

Újabb kutatás bizonyítja, hogy idén sem bíznak a cégek a gazdaság felpattanásában

Újabb kutatás bizonyítja, hogy idén sem bíznak a cégek a gazdaság felpattanásában

A magyar munkaerőpiac szereplőinek bizalma tovább gyengült, miközben a vállalatok jóval óvatosabban terveznek, mint korábban – derül ki a Hays Hungary frissen publikált Salary Guide 2026 kiadványából.

Új vezérigazgató érkezik a Magyar Suzuki élére

Március elsejétől kezdi a munkát.

Jól hasít a luxusmárka, rekordok dőltek a Ferrarinál

Jól hasít a luxusmárka, rekordok dőltek a Ferrarinál

A Ferrari olasz sportautó-gyártó rekord nyereséggel és bevétellel zárta a tavalyi évet.

Sztrájk miatt egy napra megbénul a német multi

Sztrájk miatt egy napra megbénul a német multi

A Lufthansa német légitársasággal utazóknak csütörtökön járattörlésekkel és késedelmekkel kell számolniuk, mert a pilóták és légiutas kísérők aznapra sztrájkot hirdettek.

Szijjártó Péter

Bővít az olasz transzformátorgyár Nagykanizsán

Száznegyven új munkahelyet teremt az olasz Meth-csoport új beruházása.

Újraindultak az MBH Bank rendszerei

Újraindultak az MBH Bank rendszerei

Az MBH Bank délután 4 órára befejezte a reggel bejelentett technikai hiba elhárítását.

Már helyi jegyeket is lehet kapni a MÁVPlusz alkalmazásban

Már helyi jegyeket is lehet kapni a MÁVPlusz alkalmazásban

Az egyik legfontosabb újdonság a bérletvásárlás átalakítása, a vásárlási folyamat egyszerűbb, átláthatóbb lett, és jelentősen bővült az elérhető díjtermékek köre is

A Samsung jogi lépésekkel fenyegeti a sajtót

A Samsung jogi lépésekkel fenyegeti a sajtót

A Samsung SDI Magyarország gödi üzeme minden környezetvédelmi és munkavédelmi előírásnak megfelel, működése átlátható – közölte a társaság kedden az MTI-vel.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168