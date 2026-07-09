Elveszítette egyik vásárlóját Mészáros Lőrinc sportszergyártó cége

Lecserélte Mészáros Lőrinc sportszergyártóját, a 2Rule-t a Zalaegerszegi TE, a kék-fehér együttesnek a 2026-2027-es idényre már a spanyol Joma gyártja a mezeit – jelentette be a klub hivatalos Facebook-oldalán, amit a Hvg szúrt ki. A közleményben a ZTE az eddigi gyártóval való szakítást nem indokolta, csupán az új partnerről írnak elismerően.

„Ez egy fontos nemzetközi visszaigazolása annak, hogy az egy évvel ezelőtt megkezdett stratégiai építkezés jó irányba halad” – közölte a klub, amely mögött tavaly nyáron jelent meg egy argentin hátterű befektetői kör.

A 2Rule tavaly még három NB I.-es csapatot is ellátott mezekkel, ám a ZTE-vel való szakítás és a DVTK kiesése azt eredményezte,

hogy jövőre már csak a Puskás Akadémia focizik majd 2Rule mezekben.

A zalaegerszegi csapat egyébként 2019 óta viselte a magyar márka mezeit. De nem ez az egyetlen változásra utaló jel a 2Rule háza táján: csütörtök délelőtt a sportszergyártó honlapján az alábbi üzenet fogadja a vásárlókat:

Webshopunk átmenetileg nem üzemel. Utalványos vásárlóink az utalványon feltüntetett e-mail címen tudják felvenni velünk a kapcsolatot.

A Hvg megkereste a céget, hogy megtudja, miért és meddig nem üzemel a webshop, a honlapon megadott telefonszámot azonban nem vették fel, e-mailben küldött kérdéseikre pedig a cikkük megjelenéséig nem érkezett válasz. A 2Rule nemcsak netes áruházát, közösségimédia-jelenlétét is szünetelteti: a márka Facebook-oldalát megszüntették, Instagram-profilját pedig privátra állították.

A 2Rule 2024-ben szintén szüneteltette a lakossági értékesítést, illetve abban az évben zárták be a cég két budapesti fióktelepét is. A sportszergyártó akkor azt közölte, hogy a leállás csak ideiglenes, és azt ígérték, hogy a fióktelepek csak megújulnak és új helyre költöznek, erre azonban azóta sem került sor.

Itt lehet a szárnyalás vége?

Mészáros Lőrinc 2017 végén alapította meg a 2Rule mögött álló Magyar Sportmárka Zrt.-t, amellyel hamar leszerződött több hazai sportklub is. A cég az első évek nehézségei után 2020-tól folyamatosan növelte bevételét és profilját is, a legjobb mérleggel 2023-ban zártak, akkor 213 milliós profitot termelt a 2Rule.

A gyártó tavaly is nyereséges maradt, ám az árbevétel 665 millióra, az adózott eredmény pedig 82 millió forintra apadt. Mészáros a cégből először 2024-ben vett ki 100 millió forint osztalékot, míg tavaly újabb 250 millió forint kivételéről döntött.