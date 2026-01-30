Emlékszik még a Buda-Cash botrányra? 11 év után megszűnt az egyik kifosztott bank

Pont került az egyik Buda-Cash érdekeltségébe tartozó leánybank történetének a végére. Több mint tíz évvel a brókerbotrány után most közölte a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN), hogy a Fővárosi Törvényszék jogerős végzésével a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. felszámolási eljárást befejezte, és a gazdálkodó szervezetet jogutód nélkül megszüntette. A Pécsi Törvényszék Cégbírósága pedig tavaly deccember 13-án ennek megfelelően törölte a társaságot a cégjegyzékből.

A Buda-Cash botránya 2015 februárjáig nyúlik vissza, a brókercég akkor rogyott meg. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2015. február 23-án rendelt ki felügyeleti biztost a társaság élére, egyúttal felfüggesztették a csoporttal kapcsolatban álló négy kisebb bank működését is. Ezek a bankok a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (röviden: DRB Bank), az Észak-magyarországi Regionális Bank (ÉRB), a Dél-Dunántúli Takarék Bank (DDB) és a Buda Regionális Bank (BRB) voltak.

A Buda-Cash vesztét az okozhatta, hogy néhány héttel korábban 2015. január 15-én a svájci jegybank feladta a költséges árfolyamstabilizációt, amely az euróval szemben stabilan tartotta a frank árfolyamát.

A svájci frank árfolyama emiatt töredék másodpercek alatt elszállt, hatalmas veszteséget okozva a spekulánsoknak. A Buda-Cash a keletkezett veszteségeket az ügyfélszámlákon lévő értékpapírok, illetve az érdekeltségébe tartozó bankok pénzéből próbálta kipótolni, a teljes kár mintegy 115 milliárd forint volt.

Még nincs vége a történetnek

A Buda-Cash bankok közül a DRB előtt nem sokkal került pont a BRB Buda felszámolásának a végére. A felszámolást tavaly november 18-án zárták le, aznap törölték a bankot a cégjegyzékből. A harmadik leánybank, az ÉRB felszámolása viszont még a PSFN honlapja szerint nem fejeződött be, a hitelintézet neve továbbra is ott szerepel a folyamatban lévő eljárások listáján 2015. március 3. óta. A Buda-Cash brókercég felszámolása sem ért még véget, az anyacéget sem törölték még a listáról. A többi 2015-ös brókerbotrányokban érintett másik két cég, a Quastor Értékpapír és a Hungária Értékpapír felszámolási eljárásai sem fejeződtek még be.

A Buda-Cash felszámolásával kapcsolatos utolsó hír bő egy hónappal ezelőtt jelent meg a PSFN honlapján, ez alapján közbenső mérleg, illetve felszámolási záró mérleg már készült, az ezekkel kapcsolatos érdemi döntéseit tartalmazó végzéseket, valamint e végzésekkel szemben benyújtott jogorvoslati kérelmeket elbíráló végzéseket a bíróság kézbesíti a hitelezők részére.

Az is kiderül belőle, hogy a felszámolási eljárásban nyilvántartásba vett hitelezők száma több mint száz.

A PSFN honlapján még mindig vannak meghirdetett árverések a Buda-Cash vagyonelemeinek értékesítésére.

Nem ritkaság az évtizedekig elhúzódó eljárás

Bár a károsultak jelentős része már kapott kártérítést, lehetnek olyan hitelezők, amelyek még várnak a pénzükre vagy annak egy részére. A pénzügyi cégeknél nem ritka, hogy a felszámolás és a kártalanítás elhúzódik. A PSFN honlapja szerint a legrégebbi folyamatban lévő ügy a MÁV ÁBE biztosító egyesület vagyonelszámolása, amely 2008 augusztusában, vagyis 17 és fél évvel ezelőtt kezdődött. 2012 óta húzódik a Reorg-Faktor és a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet felszámolása, és 2014-ből is van még három teljesen le nem zárt felszámolás. 2015-ből is maradt még a brókerbotrányban érintett cégeken kíívül két felszámolás, a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezeté és a Széchenyi Banké.