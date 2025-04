Enélkül meghalnának a kkv-k

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

Sipos Tamás hangsúlyozta: a kisebb vállalkozások „digitális tuningja” régóta kiemelt célja a Telekomnak, ezért is csatlakozott partnerként a kkv-k digitális fejlődését segítő Demján Sándor „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” programhoz, amely a teljes hazai gazdaság digitális átalakulását felgyorsíthatja. A program nyújtotta lehetőségekkel a pályázó cégek gyakorlati segítséget kapnak a weboldalak és a közösségimédia-felületek arculati és tartalomfejlesztéséhez, a kibervédelmi, illetve az internetes értékesítést támogató szolgáltatások igénybevételéhez, vissza nem térítendő állami támogatással.

Sipos Tamás ismertette: a közösségimédia-jelenléttel kapcsolatban az első számú elvárás a hitelesség, amibe a negatív kommentek felvállalása is beletartozik (85 százalék szerint). A naprakész információközlés (84 százalék) és a gyors válaszadás (82 százalék) itt is alapkövetelmény, a közvetlen, barátságos stílus 77 százalék szerint fontos. A legkedveltebb formátum az írott szöveget messze megelőzve a kép és a videó – közölte.

A leggyakrabban az interneten a kutatás szerint online kereskedelmi szolgáltatást, egészségügyi szolgáltatásokat, vendéglátást, utazást keresnek az emberek. Ügyvédeket, jogászokat elsősorban honlapokon keresnek, a sport, az oktatás és a vendéglátás esetében viszont inkább a közösségi média az alapértelmezett keresőcsatorna. A Telekom kutatása megmutatta azt is, hogy a sport- és fitneszszolgáltatásoknál a TikTok is egyre inkább megkerülhetetlenné válik.

Létfeltétel, hogy online is jelen legyen egy cég Fotó: Depositphotos

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!