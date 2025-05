Ennek láttán megengedhet magának egy gúnyos félmosolyt Orbán Viktor minisztere

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

Vegyesen alakultak a Ryanair Holdings eredményei a március végével záródott 2025-ös pénzügyi évben. Az ír diszkont légitársaság 16 százalékos adózott nyereségcsökkenésről számolt be hétfőn, miközben rekordszámú, több mint 200 millió utast szállított az év során.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!