Ennek örülhetnek Kecskeméten

A városba kerül át Németországból a Mercedes A-osztály gyártása, elsősorban költségmegtakarítás miatt.

A Mercedes-Benz 2026 második negyedévétől Magyarországra, a kecskeméti gyárba helyezi át az A-osztály gyártását a németországi Rastattból – írja az Automobilewoche, amit a HVG vett észre.

A gyártás áthelyezésében a vállalat hivatalosan kapacitásszervezési okokat említ, de iparági források szerint a kelet-európai termelés alacsonyabb költségei is fontos szerepet játszanak. A modell jelenlegi generációját a tervezettnél tovább, egészen 2028-ig gyártják, hogy ne keletkezzen űr a belépő szintű kínálatban.

Felkészülnek a kecskeméti Mercedes-gyár munkásai
Fotó: Mercedes-Benz

Közben Rastattban az új, elektromos, MMA-platformra épülő modellek előkészítése zajlik.

A Mercedes hosszabb távon is számol egy belépő szintű modellel, mint a jelenlegi A-osztály, de még nem döntötték el, pontosan milyen formában. Felmerült egy teljesen új, MMA-alapú típus fejlesztése, ám ennek magas költségei és az alacsonyabb profitmarzsok miatt ez kockázatos lenne. Alternatívaként egy leegyszerűsített SUV-változat is szóba került, hasonló megközelítéssel, mint amit a Tesla Model Y alapverziójánál láthattunk. Az viszont kérdés, hogy a Mercedes vásárlói mennyire fogadnának el egy visszafogottabb felszereltségű modellt.

