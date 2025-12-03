2p
Vállalatok Budapest Taxisok, bérautók, drosztcsaták

Ennyi volt? Eltűnik egy ismert budapesti taxis cég

Felfüggesztik a működést.

A hvg.hu vette észre, hogy a 6x 6 Taxi honlapján bejelentette:

„a taxispiacon tapasztalható tisztességtelen versenyhelyzet miatt működésünk alapvető átstrukturálása vált szükségessé, mely időszakra társaságunk működését ideiglenesen felfüggesztette.”

A döntéshez csatolt tájékoztatás szerint a City Taxival kötött megállapodás értelmében a 6x 6 Taxi hívásait a City diszpécserszolgálatára irányítják át. A cikk hozzátette, ugyan a 6x 6 ideiglenes felfüggesztésről ír, a City Taxi közlése szerint a leálló vállalat taxisai jelentős számban a City színeiben folytatják tevékenységüket.

Ennyi volt?
Fotó: Pixabay

Bár a 6x 6 tevékenységének ideiglenes felfüggesztéséről ír, a City kapcsolódó közlése szerint a 6x 6 taxis vállalkozói jelentős számban citysként folytatják tevékenységüket.

A hvg.hu szerint a 6x 6 Taxi Kft.-nek az elmúlt években az árbevétele is stagnált vagy csökkent, és tavaly már harmadik éve veszteséges volt, a veszteség elérte a 190 millió forintot. A lap érdeklődésére a tulajdonos, Illés Tamás elmondta: a problémát az okozza, hogy miközben a fővárosban 2013 óta elvileg rögzített hatósági áron lehet csak fuvarozni, addig a piacon megjelent nemzetközi cégek, így a Bolt és az Uber 30-80 százalékos kedvezményeket adnak a viteldíjból.

