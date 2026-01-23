2p

Vállalatok Ganz MÁV Zrt.

Ennyibe került a dunakeszi járműjavító megmentése

mfor.hu

Két cégért összesen közel húszmilliárd forintot fizetett az állam, ezzel úgy tűnik, nagy lépést tett a dunakeszi járműjavító megmentése felé. A hitelezők közül azonban csak a kkv-k számíthatnak állami segítségre.

Közel húszmilliárd forintot fizetett az állam, hogy megmentse a felszámolásba dőlt dunakeszi járműjavítót és annak anyavállalatát – írja a 24.hu. A Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. az egyik cégért 10 milliárd forintot fizetett, és a másikért is közel ekkora összeget kellett kiadnia.

A dunakeszi üzemhez kapcsolódóan korábban 1300 vasúti kocsi szállítására kötött üzletet a MÁV az egyiptomi vasúttársasággal. Az üzlet azonban veszteségessé vált, ezután a kormány egy rendelettel is előírta, hogy nem állhat le a gyártás. Az egyiptomi export a A Ganz-MaVag International holdingcégnél jelent meg, de eközben 2022 és 2024 között 28,5 milliárd forint veszteséget könyvelt el. 

A 24.hu azt írja, a hitelezők december elején tartott tájékoztatóján kiderült, mintegy 300 hitelező több mint 50 milliárd forint követelése vár rendezésre. A rendkívüli kárrendezés azonban csak a kis- és középvállalkozásokat érinti a hitelezők közül. A bankok – köztük az MBH Bank és az állami Eximbank –, illetve a kkv-knál nagyobb vállalatok kiesnek a körből, nem számíthatnak a rendkívüli állami segítségre.

Az ország hitelminősítéséről is tárgyalt a 4iG-vezér Davosban

