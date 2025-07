Érdekes bejelentést tett az iváncsai akkugyár

Az SK On Hungary akkumulártorgyártó cég több zajcsökkentő intézkedést vezetett már be iváncsai üzemében, az utóbbi időben megnövekedett gyártási volumennel fokozódó zajhatások miatt azonban további méréseket végez – tájékoztatta a társaság az MTI-t szerdán közleményben.

Az SK On Hungary jelezte: immár végleges környezethasználati engedéllyel rendelkezik, amely a hatósági elvárásokon túlmenően is biztosítja a gyár működésének fenntarthatóságát. Célja, hogy hosszú távon is aktív gazdasági szereplője maradjon a községnek – fogalmaznak a tájékoztatóban.

Így csökkentenék a zajt

Fotó: Depositphotos

Mint írták, a zajterhelés csökkentése érdekében a gyár területén működő vízkeringtető szivattyúkat speciális hangcsillapító burkolattal látták el, és ezek köré ideiglenes zajvédő fal is épült. Az este hat óra és reggel öt óra közötti éjszakai időszakban, illetve hétvégéken és ünnepnapokon teljesen leállítják az egyik gyáregység légbefúvó ventilátorait, emellett az északi oldalon található aktív szenes töltetes tornyot, valamint a nedves gázmosót. Továbbá meghosszabbítják a zajvédő falat, ezzel is csökkentve az ipari zajkibocsátást, emellett tervbe vették az egyik termelési épület tetején működő hűtőtornyok védőfalas zajcsillapítását – sorolták.

A dél-koreai energetikai és vegyipari vállalat 2018 óta van jelen Magyarországon. A komáromi akkumulátorgyártó üzem 2020-as megnyitását követően az SK On Hungary Iváncsán építette fel Európa egyik legmodernebb ilyen létesítményét évi 30 gigawattóra gyártási kapacitással. Az üzem 2022 vége óta működik.